En Saltillo realizan homenajes simultáneos para Carlos Manzo; exigen justicia tras su asesinato

Activistas y ciudadanos se reunieron en la Plaza de Armas y en la plaza Manuel Acuña para honrar la memoria de Carlos Manzo y exigir al Gobierno Federal el esclarecimiento de su asesinato.

Los asistentes recordaron a Manzo como un luchador social que tuvo el valor de señalar “lo que está mal”. El activista fue asesinado públicamente frente a su hijo el 1 de noviembre en Michoacán, un crimen que desató movilizaciones en distintos puntos del país. En Saltillo se llevaron a cabo tres protestas: una por la mañana y dos más por la tarde.

Durante el homenaje vespertino, diversas personas tomaron la palabra. Entre ellas, Jaime Martínez Veloz, quien afirmó: “Carlos Manzo nos duele y nos convoca. Nos hemos reunido porque la dignidad de un pueblo no se negocia y la justicia no puede seguir dormida”.

Uno de los temas centrales de la protesta fue la falta de claridad sobre las circunstancias en que murió el presunto agresor de Manzo, lo que ha generado más dudas entre los participantes.