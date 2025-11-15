En Saltillo realizan homenajes simultáneos para Carlos Manzo; exigen justicia tras su asesinato
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Saltillo vivió una tarde de homenajes pacíficos en plazas públicas para honrar a quien fuera el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo
Activistas y ciudadanos se reunieron en la Plaza de Armas y en la plaza Manuel Acuña para honrar la memoria de Carlos Manzo y exigir al Gobierno Federal el esclarecimiento de su asesinato.
Los asistentes recordaron a Manzo como un luchador social que tuvo el valor de señalar “lo que está mal”. El activista fue asesinado públicamente frente a su hijo el 1 de noviembre en Michoacán, un crimen que desató movilizaciones en distintos puntos del país. En Saltillo se llevaron a cabo tres protestas: una por la mañana y dos más por la tarde.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: exige la llamada Gen Z seguridad y justicia por asesinato de Carlos Manzo
Durante el homenaje vespertino, diversas personas tomaron la palabra. Entre ellas, Jaime Martínez Veloz, quien afirmó: “Carlos Manzo nos duele y nos convoca. Nos hemos reunido porque la dignidad de un pueblo no se negocia y la justicia no puede seguir dormida”.
Uno de los temas centrales de la protesta fue la falta de claridad sobre las circunstancias en que murió el presunto agresor de Manzo, lo que ha generado más dudas entre los participantes.
ESCLARECIMIENTO
Los oradores señalaron que este caso no puede quedar impune y exigieron a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, garantizar el retorno al estado de derecho. También reprocharon la falta de interés del gobierno federal para defender a un mexicano que —dijeron— entregó su vida a la causa de sus gobernados.
OTROS ACTIVISTAS ASESINADOS
Durante la jornada, los participantes ampliaron su reclamo de justicia recordando otros asesinatos ocurridos en el último sexenio. Entre ellos, el de Samir Flores Soberanes, líder indígena de Morelos y opositor al Proyecto Integral Morelos, asesinado en 2019 afuera de su casa mientras se dirigía a la radiocomunitaria que fundó. Su crimen sigue impune.
También se mencionó el caso de Bruno Plácido Valerio, fundador de la policía comunitaria en Guerrero, asesinado en 2023 con más de 20 disparos mientras gestionaba servicios médicos para su comunidad; así como el de la periodista tijuanense Lourdes Maldonado, asesinada en enero de 2022 dentro de su automóvil, frente a su domicilio.
En ambos eventos —el de la plaza Manuel Acuña y el de la plaza Tlaxcala— las consignas también criticaron a la presidenta Sheinbaum por descalificar a quienes convocaron las movilizaciones nacionales.
El mensaje final de los organizadores llamó a no rendirse y a seguir organizándose para demostrar que la ciudadanía permanece vigilante y más presente que nunca.