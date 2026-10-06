Anuncian brigada ‘Conciencia Rosa’ en Saltillo, e intensifican apoyos y donación de cabello durante octubre

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    Anuncian brigada ‘Conciencia Rosa’ en Saltillo, e intensifican apoyos y donación de cabello durante octubre
    El DIF Saltillo prepara la brigada “Conciencia Rosa” con servicios de prevención y detección de cáncer de mama. ARCHIVO

El DIF Saltillo prepara una brigada de prevención y detección, además de apoyos para mujeres que enfrentan cáncer de mama

En el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, el DIF Saltillo, en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer y el Gobierno del Estado, alista la brigada “Conciencia Rosa” a finales de octubre.

Alfonso Figueroa, director del DIF Saltillo, explicó que el evento integrará servicios municipales y estatales en unidades móviles dedicadas a la detección y prevención del padecimiento.

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“Va a ser una brigada muy completa enfocada en el tema de prevención, atención y detección en cáncer de mama, con las distintas unidades móviles que brindan estos servicios”, señaló el funcionario.

Aunque el organismo no maneja un objetivo numérico de consultas por ser atención de la Secretaría de Salud estatal, la meta prioritaria es atender a toda mujer que requiera valoración o gestión.

Figueroa destacó que el DIF Municipal acompaña a las pacientes con kits oncológicos, apoyos alimenticios y recursos económicos para solventar las necesidades derivadas de su tratamiento.

“Hacemos lo propio acompañando en el proceso, pero sí, la atención técnica médica es de parte del Gobierno del Estado”, precisó el director sobre el esquema de canalización.

De igual forma, se intensificó la campaña de donación de cabello para la elaboración de pelucas oncológicas, solicitando trenzas de al menos 25 centímetros, secas y preferentemente sin decoloración.

“Se ocupan siete trenzas para poder generar una peluca que ayuda y apoya mucho el proceso de estas mujeres durante la radioterapia y quimioterapia”, enfatizó Figueroa.

Durante la jornada de fin de mes, el Instituto de la Mujer también impartirá el taller “Puntadas de Amor”, donde se realizará la entrega de prótesis mamarias artesanales a las asistentes.

Finalmente, detalló que el DIF Saltillo realiza entregas periódicas de 50 kits oncológicos en el Hospital Oncológico para apoyar de forma continua a las pacientes en tratamiento.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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