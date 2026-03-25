Anuncian programa de Semana Santa 2026 en la Parroquia del Ojo de Agua, en Saltillo

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Saltillo
/ 25 marzo 2026
    Anuncian programa de Semana Santa 2026 en la Parroquia del Ojo de Agua, en Saltillo
    El Viernes Santo se realizará el Viacrucis viviente, evento central. VANGUARDIA

Este año se celebrará la edición número 50 del Viacrucis viviente

SALTILLO, COAH.- La Parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua dio a conocer el programa de actividades para la Semana Santa 2026, un periodo que este año tendrá un significado especial al celebrarse la edición número 50 del tradicional Viacrucis viviente.

De acuerdo con la parroquia, las actividades iniciarán el próximo 29 de marzo con el Domingo de Ramos, que incluirá la representación de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La comunidad se reunirá a las 11:30 horas en la Plaza México para partir en peregrinación hacia el templo parroquial.

https://vanguardia.com.mx/informacion/que-es-el-domingo-de-ramos-cual-es-su-significado-y-fecha-en-2026-NG19689499

Durante la Semana Mayor se desarrollarán diversos actos litúrgicos y representaciones encaminadas a la reflexión y la oración. El Jueves Santo se llevará a cabo la escenificación de la Última Cena y el lavatorio de pies, para posteriormente dar paso a la representación de la aprehensión de Jesús a partir de las 20:00 horas.

El Viernes Santo, 3 de abril, se realizará el tradicional Viacrucis viviente, iniciando a las 13:30 horas en el atrio parroquial y concluyendo en la Plaza México con la representación de la crucifixión, considerado el momento central de estas actividades.

Las celebraciones continuarán el Sábado Santo con la Vigilia Pascual, programada a las 21:00 horas, considerada el culmen de la fe católica, en la que se conmemora la resurrección de Cristo.

https://vanguardia.com.mx/informacion/cuando-inicia-la-semana-santa-2026-las-fechas-clave-de-esta-festividad-y-sus-dias-de-descanso-AI19667531

La parroquia destacó que alcanzar 50 representaciones del Viacrucis refleja la participación constante de las familias y la comunidad, así como la permanencia de una tradición que fortalece la fe y la convivencia.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía a participar en las actividades y vivir este periodo con un sentido de reflexión, unidad y recogimiento espiritual.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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