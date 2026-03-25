Anuncian programa de Semana Santa 2026 en la Parroquia del Ojo de Agua, en Saltillo

SALTILLO, COAH.- La Parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua dio a conocer el programa de actividades para la Semana Santa 2026, un periodo que este año tendrá un significado especial al celebrarse la edición número 50 del tradicional Viacrucis viviente. De acuerdo con la parroquia, las actividades iniciarán el próximo 29 de marzo con el Domingo de Ramos, que incluirá la representación de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La comunidad se reunirá a las 11:30 horas en la Plaza México para partir en peregrinación hacia el templo parroquial.

Durante la Semana Mayor se desarrollarán diversos actos litúrgicos y representaciones encaminadas a la reflexión y la oración. El Jueves Santo se llevará a cabo la escenificación de la Última Cena y el lavatorio de pies, para posteriormente dar paso a la representación de la aprehensión de Jesús a partir de las 20:00 horas. El Viernes Santo, 3 de abril, se realizará el tradicional Viacrucis viviente, iniciando a las 13:30 horas en el atrio parroquial y concluyendo en la Plaza México con la representación de la crucifixión, considerado el momento central de estas actividades. Las celebraciones continuarán el Sábado Santo con la Vigilia Pascual, programada a las 21:00 horas, considerada el culmen de la fe católica, en la que se conmemora la resurrección de Cristo.

La parroquia destacó que alcanzar 50 representaciones del Viacrucis refleja la participación constante de las familias y la comunidad, así como la permanencia de una tradición que fortalece la fe y la convivencia. Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía a participar en las actividades y vivir este periodo con un sentido de reflexión, unidad y recogimiento espiritual.

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