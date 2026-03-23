¿Cuándo inicia la Semana Santa 2026?... las fechas clave de esta festividad y sus días de descanso

A diferencia de otras festividades, la Semana Santa no tiene una fecha fija, ya que se determina con base en el calendario lunar. Esto provoca que cada año cambie de fecha, generalmente entre marzo y abril, lo que también impacta en los periodos vacacionales en México.

La Semana Santa 2026 está muy cerca y comenzará oficialmente el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos , fecha que marca el inicio de una de las celebraciones más relevantes dentro del calendario cristiano. Este periodo conmemora los últimos días de la vida de Jesucristo, incluyendo su pasión, muerte y resurrección.

Para 2026, la semana mayor se extenderá hasta el domingo 5 de abril, día en que se celebra el Domingo de Resurrección, considerado el momento más importante para millones de creyentes alrededor del mundo.

FECHAS CLAVE DE LA SEMANA SANTA 2026

Durante estos días, diversas actividades religiosas y culturales toman lugar en distintas regiones del país. Las fechas principales que componen la Semana Santa 2026 son:

• Domingo de Ramos: 29 de marzo

• Jueves Santo: 2 de abril

• Viernes Santo: 3 de abril

• Sábado de Gloria: 4 de abril

• Domingo de Resurrección: 5 de abril

El Jueves Santo conmemora la Última Cena, mientras que el Viernes Santo recuerda la crucifixión de Jesucristo, siendo uno de los días de mayor solemnidad. El Sábado de Gloria, por su parte, representa un momento de reflexión previo a la celebración de la resurrección.

“Para muchas familias, estos días no solo tienen un significado religioso, sino también cultural y de convivencia”, señalan especialistas en tradiciones mexicanas, quienes destacan la relevancia de esta temporada en la identidad social del país.

DÍAS DE DESCANSO Y VACACIONES EN MÉXICO

En México, la Semana Santa no está contemplada como periodo de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, en la práctica, muchas empresas otorgan descanso el Jueves Santo y el Viernes Santo, especialmente en sectores administrativos y educativos.

En el ámbito escolar, la Secretaría de Educación Pública suele establecer un periodo vacacional que coincide con estas fechas.

Las vacaciones de Semana Santa SEP 2026 serán del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril, sumando 17 días de descanso consecutivos junto con los fines de semana y el Consejo Técnico Escolar del 27 de marzo. Los estudiantes de educación básica regresarán a las aulas el lunes 13 de abril de 2026.

Detalles del Periodo Vacacional 2026:

Inicio de descanso: Viernes 27 de marzo de 2026 (por Consejo Técnico Escolar).

Periodo oficial: Del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de 2026.

Regreso a clases: Lunes 13 de abril de 2026.

Duración: 17 días naturales sin clases (del 27 de marzo al 12 de abril).

En destinos turísticos, esta temporada representa uno de los picos más altos de actividad. Playas, pueblos mágicos y ciudades coloniales registran una importante afluencia de visitantes, lo que también impulsa la economía local.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA SEMANA SANTA

La Semana Santa es una de las festividades más antiguas del cristianismo, con celebraciones que se remontan a los primeros siglos de la Iglesia. En México, su celebración combina elementos religiosos con tradiciones populares que varían según la región.

• En lugares como Taxco, Guerrero, se realizan procesiones con penitentes que cargan objetos pesados como símbolo de fe

• En Iztapalapa, Ciudad de México, se lleva a cabo una de las representaciones más grandes de la Pasión de Cristo en América Latina

• El “Sábado de Gloria” era tradicionalmente celebrado con juegos de agua, aunque esta práctica ha disminuido por temas de cuidado ambiental