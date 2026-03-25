¿Qué es el domingo de Ramos?... cuál es su significado y fecha en 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 25 marzo 2026
    ¿Qué es el domingo de Ramos?... cuál es su significado y fecha en 2026
    Descubre qué es el Domingo de Ramos, su significado religioso y la fecha en que se celebrará en 2026 dentro de la Semana Santa. VANGUARDIA/ARCHIVO

El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa y conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén. En 2026, esta fecha mantiene su relevancia espiritual y cultural en México y el mundo

El Domingo de Ramos es una de las celebraciones más significativas dentro del calendario cristiano, ya que marca el inicio de la Semana Santa, un periodo clave para millones de creyentes alrededor del mundo.

Esta fecha conmemora la entrada de Jesucristo a Jerusalén, un episodio descrito en los evangelios, donde fue recibido por una multitud que agitaba ramas de palma como símbolo de reconocimiento y esperanza. Este gesto es el que da origen al nombre de la celebración.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/con-fe-esperanza-y-renovacion-asi-se-viviran-las-actividades-de-semana-santa-en-el-cristo-de-las-noas-FO19600410

Más allá de su carácter religioso, el Domingo de Ramos también tiene un fuerte componente cultural en países como México, donde las iglesias se llenan de fieles que acuden con palmas para ser bendecidas, en una tradición que ha perdurado por generaciones.

CUÁNDO SE CELEBRA EL DOMINGO DE RAMOS EN 2026

En 2026, el Domingo de Ramos se celebrará el 29 de marzo, fecha que varía cada año debido a que la Semana Santa se rige por el calendario lunar y no por el calendario fijo.

Este día da paso a una serie de celebraciones religiosas que culminan con el Domingo de Resurrección, considerado el momento central del cristianismo. La variación en las fechas responde a cálculos establecidos desde el Concilio de Nicea en el siglo IV.

En México, esta jornada suele estar marcada por procesiones, misas especiales y la bendición de palmas, que posteriormente son colocadas en hogares como símbolo de protección y fe.

EL SIGNIFICADO DE LAS PALMAS Y LAS TRADICIONES

Las palmas son el elemento más representativo de esta celebración. En el contexto bíblico, simbolizan la victoria, la paz y el reconocimiento espiritual hacia Jesús como figura central de la fe cristiana.

Durante el Domingo de Ramos, es común que los fieles participen en ceremonias donde las palmas son bendecidas. Muchas de ellas son tejidas en formas elaboradas, reflejando tradiciones artesanales que varían según la región.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL DOMINGO DE RAMOS

El Domingo de Ramos no solo tiene relevancia religiosa, también forma parte de la identidad cultural de muchas comunidades.

• Es una de las celebraciones más antiguas del cristianismo

• En algunos países se utilizan ramas de olivo en lugar de palma

• Marca el inicio de la semana más importante para la Iglesia Católica

Además, esta fecha da pie a diversas expresiones culturales, desde representaciones religiosas hasta ferias y mercados tradicionales donde se venden palmas decoradas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/imm-torreon-y-tec-de-monterrey-buscan-fortalecer-acciones-por-la-igualdad-y-espacios-seguros-CE19599281

El simbolismo del Domingo de Ramos permanece vigente como un recordatorio de fe, tradición y comunidad, en una celebración que cada año reúne a millones de personas en distintos rincones del mundo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Semana Santa

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Tema incómodo para la Presidenta

Tema incómodo
NosotrAs: El corazón del cambio social

NosotrAs: El corazón del cambio social

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que Coahuila podría verse afectado por la presión de Estados Unidos para cumplir con el tratado de aguas, en un contexto marcado por la sequía en el norte del país.

Coahuila puede verse afectados por la entrega de agua a EU: Sheinbaum
El aumento en los precios de Netflix en 2026 refleja una tendencia más amplia dentro del ecosistema digital.

Netflix sube precios en México: así quedan los nuevos planes en 2026
El SAT anunció que las devoluciones automáticas del saldo a favor podrían realizarse en apenas 4.5 días hábiles para quienes cumplan con ciertos requisitos en su declaración anual 2026.

SAT promete que devoluciones automáticas de saldo a favor se hará en 4.5 días hábiles, en estos casos
Conoce qué es la Hora del Planeta, cuándo se realizará en México y por qué no habrá apagón masivo el 28 de marzo.

¿Se apagará la luz en todo México?... esta es la fecha y hora del apagón simbólico de marzo
Hannah Montana no solo permanece en la memoria colectiva, sino que también refleja cómo un fenómeno juvenil.

¿Qué fue de los protagonistas de Hannah Montana a 20 años de su estreno?
Aficionados deberán llegar en transporte público o bicicleta al Estadio Banorte durante su reinauguración.

México vs Portugal: no habrá estacionamiento en el Estadio Banorte