¿Qué es el domingo de Ramos?... cuál es su significado y fecha en 2026

Esta fecha conmemora la entrada de Jesucristo a Jerusalén, un episodio descrito en los evangelios, donde fue recibido por una multitud que agitaba ramas de palma como símbolo de reconocimiento y esperanza. Este gesto es el que da origen al nombre de la celebración.

El Domingo de Ramos es una de las celebraciones más significativas dentro del calendario cristiano, ya que marca el inicio de la Semana Santa , un periodo clave para millones de creyentes alrededor del mundo.

Más allá de su carácter religioso, el Domingo de Ramos también tiene un fuerte componente cultural en países como México, donde las iglesias se llenan de fieles que acuden con palmas para ser bendecidas, en una tradición que ha perdurado por generaciones.

CUÁNDO SE CELEBRA EL DOMINGO DE RAMOS EN 2026

En 2026, el Domingo de Ramos se celebrará el 29 de marzo, fecha que varía cada año debido a que la Semana Santa se rige por el calendario lunar y no por el calendario fijo.

Este día da paso a una serie de celebraciones religiosas que culminan con el Domingo de Resurrección, considerado el momento central del cristianismo. La variación en las fechas responde a cálculos establecidos desde el Concilio de Nicea en el siglo IV.

En México, esta jornada suele estar marcada por procesiones, misas especiales y la bendición de palmas, que posteriormente son colocadas en hogares como símbolo de protección y fe.

EL SIGNIFICADO DE LAS PALMAS Y LAS TRADICIONES

Las palmas son el elemento más representativo de esta celebración. En el contexto bíblico, simbolizan la victoria, la paz y el reconocimiento espiritual hacia Jesús como figura central de la fe cristiana.

Durante el Domingo de Ramos, es común que los fieles participen en ceremonias donde las palmas son bendecidas. Muchas de ellas son tejidas en formas elaboradas, reflejando tradiciones artesanales que varían según la región.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL DOMINGO DE RAMOS

El Domingo de Ramos no solo tiene relevancia religiosa, también forma parte de la identidad cultural de muchas comunidades.

• Es una de las celebraciones más antiguas del cristianismo

• En algunos países se utilizan ramas de olivo en lugar de palma

• Marca el inicio de la semana más importante para la Iglesia Católica

Además, esta fecha da pie a diversas expresiones culturales, desde representaciones religiosas hasta ferias y mercados tradicionales donde se venden palmas decoradas.