Anuncian rehabilitación de 15 plazas en Saltillo; jugador de NBA apadrinará a dos

“Para este año vamos a llevar 15 nuevas plazas al programa Activa tu Parque, lo cual ya arrancamos cinco que fueron en el tema de la Azteca, Maravillas, La Madrid, San Juan de la Vaquería y Virreyes”, detalló el munícipe sobre el inicio de las obras.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González , anunció que para este 2026 se proyecta la rehabilitación de 15 plazas públicas mediante el programa “Activa tu Parque”. Con una inversión estimada de 35 millones de pesos, el municipio busca transformar espacios en desuso en centros de convivencia.

El proyecto cuenta con una participación inédita de la iniciativa privada y figuras del deporte. Díaz destacó que el basquetbolista de la NBA, Harrison Barnes, se sumó a la causa: “Nos va a ayudar con dos plazas acá en el sur de Saltillo, una en Lomas del Refugio”.

Además del deportista, más de 17 empresas como DeAcero, Ruba y Alsuper han aportado recursos o donaciones en especie. Según el alcalde, esta colaboración refleja la confianza de los sectores productivos en la actual administración municipal para mejorar la infraestructura urbana.

“Hoy nos va a ayudar... este año nos va a ayudar con dos plazas acá en el sur de Saltillo... pero más aparte están empresas que ya se sumaron, hay empresarios que se sumaron con donaciones en especie de juegos de primera calidad”, afirmó Díaz González.

Sobre el impacto social, el edil recordó casos de éxito donde la recuperación del entorno alejó la delincuencia. “Se recuperó el espacio público y se genera una mejor comunidad... antes era un nido de vandalismo y hoy hay familias, niños y jóvenes haciendo deporte”, enfatizó.

En cuanto al origen de los recursos, el alcalde explicó que la inversión será conjunta. “El año pasado la inversión fue de 35.8 millones de pesos; creemos que este año va a ser una inversión similar conjunta entre empresarios y gobierno municipal”, señaló el funcionario.