Anuncian rehabilitación de 15 plazas en Saltillo; jugador de NBA apadrinará a dos

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Saltillo
/ 18 marzo 2026
    Anuncian rehabilitación de 15 plazas en Saltillo; jugador de NBA apadrinará a dos
    Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, anunció la rehabilitación de 15 plazas públicas a través del programa “Activa tu Parque” para fortalecer la convivencia y el deporte en la ciudad. CORTESÍA

El programa “Activa tu Parque” suma el apoyo de la iniciativa privada y deportistas internacionales para fortalecer el tejido social

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció que para este 2026 se proyecta la rehabilitación de 15 plazas públicas mediante el programa “Activa tu Parque”. Con una inversión estimada de 35 millones de pesos, el municipio busca transformar espacios en desuso en centros de convivencia.

“Para este año vamos a llevar 15 nuevas plazas al programa Activa tu Parque, lo cual ya arrancamos cinco que fueron en el tema de la Azteca, Maravillas, La Madrid, San Juan de la Vaquería y Virreyes”, detalló el munícipe sobre el inicio de las obras.

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El proyecto cuenta con una participación inédita de la iniciativa privada y figuras del deporte. Díaz destacó que el basquetbolista de la NBA, Harrison Barnes, se sumó a la causa: “Nos va a ayudar con dos plazas acá en el sur de Saltillo, una en Lomas del Refugio”.

Además del deportista, más de 17 empresas como DeAcero, Ruba y Alsuper han aportado recursos o donaciones en especie. Según el alcalde, esta colaboración refleja la confianza de los sectores productivos en la actual administración municipal para mejorar la infraestructura urbana.

“Hoy nos va a ayudar... este año nos va a ayudar con dos plazas acá en el sur de Saltillo... pero más aparte están empresas que ya se sumaron, hay empresarios que se sumaron con donaciones en especie de juegos de primera calidad”, afirmó Díaz González.

Sobre el impacto social, el edil recordó casos de éxito donde la recuperación del entorno alejó la delincuencia. “Se recuperó el espacio público y se genera una mejor comunidad... antes era un nido de vandalismo y hoy hay familias, niños y jóvenes haciendo deporte”, enfatizó.

En cuanto al origen de los recursos, el alcalde explicó que la inversión será conjunta. “El año pasado la inversión fue de 35.8 millones de pesos; creemos que este año va a ser una inversión similar conjunta entre empresarios y gobierno municipal”, señaló el funcionario.

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Finalmente, Javier Díaz abordó el panorama financiero ante posibles recortes de participaciones federales del Ramo 28. Explicó que, aunque el primer trimestre fue estable, el municipio se mantiene alerta ante los ajustes que la Federación suele aplicar a mitad de año.

“El mes de julio es el mes más complicado en el tema de participación, entonces hay que estar muy al pendiente. El gobierno del estado tuvo una reducción de 800 millones de pesos en el mes de julio”, concluyó el alcalde respecto a la prevención presupuestaria.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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