‘Alerta Catastral’ en Saltillo dejará de ser gratuita a partir de abril

“Estos servicios catastrales son para todo el año; los primeros tres meses están en 0 pesos. A partir de abril costará 100 pesos por predio como suscripción anual”, detalló la funcionaria durante una entrevista en el marco del cierre del primer trimestre.

La tesorera municipal de Saltillo , Lisset Álvarez Cuéllar, informó que el programa “Alerta Catastral” dejará de ser gratuito al concluir el mes de marzo. Esta herramienta, diseñada para proteger el patrimonio de los saltillenses, tendrá un costo de suscripción anual a partir de abril.

El servicio consiste en un sistema de notificaciones vía correo electrónico o teléfono celular, que se activa ante cualquier movimiento relacionado con la propiedad, como el pago del predial, solicitudes de avalúos o actualizaciones en el padrón.

“Es un servicio que te va a ayudar a tener seguridad patrimonial; cuando pagues tu predial, cuando alguien solicite un avalúo o alguna actualización en tu predio, se te notificará por correo o teléfono”, explicó Álvarez Cuéllar.

La implementación del cobro deriva de una reforma a la Ley de Ingresos realizada a mediados del año pasado. Según la tesorera, esta medida busca agilizar trámites y modernizar la plataforma de Catastro en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano.

Respecto a la necesidad de este sistema, la funcionaria señaló que se han detectado casos en los que personas ajenas al propietario realizan pagos de impuestos. “Ha ocurrido que llegas a pagar tu predial y alguien más ya lo pagó; o si alguien solicita un avalúo, significa que hay interés en ese predio”, indicó.

Álvarez aclaró que estas situaciones suelen originarse por conflictos familiares o disputas entre particulares. “Es una situación que se da de manera natural... muchas veces es un conflicto entre terceros, pero luego el gobierno municipal se ve involucrado”, precisó.

Además, la tesorera hizo un llamado a aprovechar los últimos 15 días de marzo para obtener el 5% de descuento en el predial. Informó que hasta el momento se han recaudado más de 360 millones de pesos, con más de 166 mil operaciones realizadas.