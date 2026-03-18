‘Alerta Catastral’ en Saltillo dejará de ser gratuita a partir de abril

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Saltillo
/ 18 marzo 2026
    ‘Alerta Catastral’ en Saltillo dejará de ser gratuita a partir de abril
    Lisset Álvarez Cuéllar, tesorera municipal de Saltillo, informó que el programa Alerta Catastral tendrá un costo anual a partir de abril y llamó a aprovechar sus beneficios para proteger el patrimonio. CORTESÍA

El programa “Alerta Catastral” en Saltillo dejará de ser gratuito en abril y tendrá un costo anual de 100 pesos por predio para fortalecer la seguridad patrimonial

La tesorera municipal de Saltillo, Lisset Álvarez Cuéllar, informó que el programa “Alerta Catastral” dejará de ser gratuito al concluir el mes de marzo. Esta herramienta, diseñada para proteger el patrimonio de los saltillenses, tendrá un costo de suscripción anual a partir de abril.

“Estos servicios catastrales son para todo el año; los primeros tres meses están en 0 pesos. A partir de abril costará 100 pesos por predio como suscripción anual”, detalló la funcionaria durante una entrevista en el marco del cierre del primer trimestre.

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El servicio consiste en un sistema de notificaciones vía correo electrónico o teléfono celular, que se activa ante cualquier movimiento relacionado con la propiedad, como el pago del predial, solicitudes de avalúos o actualizaciones en el padrón.

“Es un servicio que te va a ayudar a tener seguridad patrimonial; cuando pagues tu predial, cuando alguien solicite un avalúo o alguna actualización en tu predio, se te notificará por correo o teléfono”, explicó Álvarez Cuéllar.

La implementación del cobro deriva de una reforma a la Ley de Ingresos realizada a mediados del año pasado. Según la tesorera, esta medida busca agilizar trámites y modernizar la plataforma de Catastro en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano.

Respecto a la necesidad de este sistema, la funcionaria señaló que se han detectado casos en los que personas ajenas al propietario realizan pagos de impuestos. “Ha ocurrido que llegas a pagar tu predial y alguien más ya lo pagó; o si alguien solicita un avalúo, significa que hay interés en ese predio”, indicó.

Álvarez aclaró que estas situaciones suelen originarse por conflictos familiares o disputas entre particulares. “Es una situación que se da de manera natural... muchas veces es un conflicto entre terceros, pero luego el gobierno municipal se ve involucrado”, precisó.

Además, la tesorera hizo un llamado a aprovechar los últimos 15 días de marzo para obtener el 5% de descuento en el predial. Informó que hasta el momento se han recaudado más de 360 millones de pesos, con más de 166 mil operaciones realizadas.

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“Para el alcalde y para la ciudadanía, y sobre todo para el gobierno municipal, es muy importante su aportación, porque gracias a ustedes podemos implementar acciones, programas y obras que la población demanda”, concluyó.

Los interesados en el servicio pueden inscribirse en los 16 módulos de atención o a través de la página oficial del Gobierno Municipal de Saltillo, antes de que entre en vigor el costo de 100 pesos.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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