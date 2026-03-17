Arranca Semana de Economía en la UAdeC con análisis del entorno nacional y global

La Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) inauguró la XXI Semana de Economía. El espacio académico se desarrollará del 17 al 20 de marzo y reúne a especialistas, estudiantes y docentes para analizar el contexto económico actual. Durante la apertura, realizada en el auditorio del plantel, participaron autoridades universitarias, así como invitados del ámbito económico, entre ellos el subgobernador del Banco de México, José Gabriel Cuadra García.

En su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez destacó que este encuentro se ha consolidado como una tradición académica en la universidad y subrayó su valor como espacio de diálogo y análisis. “Son dos décadas de diálogo académico constante, de pensamiento crítico, de compromiso con la formación de los economistas de nuestro estado y de nuestro país y al hacerlo desde Coahuila, tiene un significado especial”, comentó. “Nuestra región hoy es uno de los motores industriales más productivos de México, por ello, los invito a aprovechar plenamente estos espacios de diálogo, de trabajo y de aprendizaje y que este encuentro permita interactuar con especialistas y líderes”, expresó Pimentel Martínez.

Por su parte, el director de la Facultad de Economía, Jonathan Flores Pérez, señaló que el evento se ha fortalecido con el paso del tiempo como un espacio para reflexionar sobre los desafíos económicos actuales. “Esta edición representa una oportunidad para que los universitarios dialoguen con especialistas que aportarán distintas perspectivas para comprender mejor el contexto económico nacional e internacional” dijo. “La Facultad de Economía, además de formar economistas que dominan modelos econométricos, también los prepara para que puedan comprender el mundo, interpretar sus transformaciones y desde el conocimiento universitario contribuyan en la toma de decisiones para mejorar sus entornos”, agregó el directivo.

Desde el comité organizador, Andrea Lara Rivera destacó la relevancia del encuentro para la comunidad universitaria y llamó a aprovechar las actividades programadas.

“Invito a todas y a todos a aprovechar al máximo esta Semana de Economía, a participar activamente en las conferencias, en los paneles y en los espacios de discusión. Espero que esté encuentro nos motive a seguir pensando en la economía con responsabilidad, con visión crítica y con compromiso hacia el futuro de nuestro país”, comentó. Como parte del programa, el subgobernador del Banco de México impartió la conferencia magistral “La política monetaria del Banco de México”. Ahí, abordó el contexto actual y los retos en un entorno económico global cambiante. También se contará con la participación del secretario de Economía de Coahuila, Luis Eduardo Olivares Martínez, así como de representantes del sector empresarial y académicos del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, quienes compartirán análisis y experiencias sobre la economía local y nacional.

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