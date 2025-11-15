Aparatoso choque de presunto policía Estatal derriba luminaria y señalamiento, al sur de Saltillo
A pesar de los graves daños a la infraestructura y la camioneta, el conductor resultó ileso y salió de la unidad por su propio pie
Un presunto elemento de la Policía Estatal protagonizó un aparatoso accidente al sur de la capital, dejando graves daños a la infraestructura municipal y una camioneta destruida, la madrugada del sábado, al sur de Saltillo.
El incidente ocurrió minutos después de las 03:00 horas, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Silverado color gris circulaba a exceso de velocidad por el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, con dirección norte.
Al pasar los reductores de velocidad y un vado a la altura de la colonia Lomas de Lourdes, la unidad se desvió hacia el camellón central y se impactó contra la base de un señalamiento bandera, provocando que la estructura metálica se desplomara sobre el carril izquierdo.
La camioneta continuó avanzando y chocó contra una luminaria, derribándola y bloqueando los carriles contrarios. A pesar de los graves daños, el conductor, quien se presume estaba en estado etílico, resultó ileso y pudo salir de la unidad por su propio pie.
Elementos de la Policía Estatal y de Tránsito Municipal se presentaron en el lugar para tomar conocimiento del suceso y realizar maniobras de abanderamiento para evitar otros accidentes. Se montó una guardia para resguardar los carriles afectados, mientras se realizaban los trabajos para retirar la estructura dañada.
Finalmente, el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.