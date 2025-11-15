Aparatoso choque de presunto policía Estatal derriba luminaria y señalamiento, al sur de Saltillo

Un presunto elemento de la Policía Estatal protagonizó un aparatoso accidente al sur de la capital, dejando graves daños a la infraestructura municipal y una camioneta destruida, la madrugada del sábado, al sur de Saltillo.

El incidente ocurrió minutos después de las 03:00 horas, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Silverado color gris circulaba a exceso de velocidad por el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, con dirección norte.

