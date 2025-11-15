Aparatoso choque de presunto policía Estatal derriba luminaria y señalamiento, al sur de Saltillo

Saltillo
/ 15 noviembre 2025
    Aparatoso choque de presunto policía Estatal derriba luminaria y señalamiento, al sur de Saltillo
    La Chevrolet Silverado quedó severamente dañada tras impactarse contra un señalamiento bandera y una luminaria. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

A pesar de los graves daños a la infraestructura y la camioneta, el conductor resultó ileso y salió de la unidad por su propio pie

Un presunto elemento de la Policía Estatal protagonizó un aparatoso accidente al sur de la capital, dejando graves daños a la infraestructura municipal y una camioneta destruida, la madrugada del sábado, al sur de Saltillo.

El incidente ocurrió minutos después de las 03:00 horas, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Silverado color gris circulaba a exceso de velocidad por el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, con dirección norte.

$!Se montó una guardia para supervisar los trabajos de retiro de las estructuras dañadas mientras se investigaba el accidente.
Se montó una guardia para supervisar los trabajos de retiro de las estructuras dañadas mientras se investigaba el accidente. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Al pasar los reductores de velocidad y un vado a la altura de la colonia Lomas de Lourdes, la unidad se desvió hacia el camellón central y se impactó contra la base de un señalamiento bandera, provocando que la estructura metálica se desplomara sobre el carril izquierdo.

$!La base del señalamiento bandera colapsó sobre el carril izquierdo, afectando la circulación en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza.
La base del señalamiento bandera colapsó sobre el carril izquierdo, afectando la circulación en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

La camioneta continuó avanzando y chocó contra una luminaria, derribándola y bloqueando los carriles contrarios. A pesar de los graves daños, el conductor, quien se presume estaba en estado etílico, resultó ileso y pudo salir de la unidad por su propio pie.

$!Elementos de Policía Estatal y Tránsito Municipal aseguraron la zona para evitar otros accidentes.
Elementos de Policía Estatal y Tránsito Municipal aseguraron la zona para evitar otros accidentes. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Elementos de la Policía Estatal y de Tránsito Municipal se presentaron en el lugar para tomar conocimiento del suceso y realizar maniobras de abanderamiento para evitar otros accidentes. Se montó una guardia para resguardar los carriles afectados, mientras se realizaban los trabajos para retirar la estructura dañada.

$!La luminaria derribada bloqueó los carriles contrarios, complicando temporalmente el tránsito.
La luminaria derribada bloqueó los carriles contrarios, complicando temporalmente el tránsito. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Finalmente, el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.

