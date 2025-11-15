Saltillo: acelerado joven pierde el control y choca contra dos vehículos estacionados

Saltillo
/ 15 noviembre 2025
    La van Chrysler Town & Country impactó una Chevrolet Traverse estacionada sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, pese a la magnitud del impacto entre las unidades sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez

Un joven conductor provocó un aparatoso accidente la madrugada del sábado al perder el control de su vehículo y impactar contra dos unidades estacionadas en el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, en Saltillo.

El incidente ocurrió alrededor de las 03:00 horas, cuando el conductor de una van Chrysler Town & Country color dorado circulaba a exceso de velocidad en dirección norte y perdió el control al pasar sobre un bordo, impactando la parte trasera de una Chevrolet Traverse estacionada.

TE PUEDE INTERESAR: Atropella a adolescente embarazada y huye; víctima es trasladada a un hospital en Saltillo

$!La Chevrolet Traverse fue proyectada contra una Honda Odyssey, provocando daños en ambas unidades.
La Chevrolet Traverse fue proyectada contra una Honda Odyssey, provocando daños en ambas unidades. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

La fuerza del choque provocó que la camioneta afectada se proyectara contra una Honda Odyssey, causando daños a ambas unidades y generando pánico entre los testigos que se encontraban en una taquería cercana.

$!Los vehículos fueron llevados al corralón, mientras se deslindan responsabilidades ante el Ministerio Público de Asuntos Viales.
Los vehículos fueron llevados al corralón, mientras se deslindan responsabilidades ante el Ministerio Público de Asuntos Viales. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Elementos de Tránsito Municipal se aproximaron al lugar y ordenaron el traslado de las unidades siniestradas a una zona segura, ya que bloqueaban parte de la vía pública. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

$!Elementos de Tránsito Municipal supervisan el traslado de las unidades siniestradas a una zona segura.
Elementos de Tránsito Municipal supervisan el traslado de las unidades siniestradas a una zona segura. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Finalmente, los vehículos fueron remolcados al corralón mediante una grúa, y el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.

