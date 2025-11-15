Saltillo: acelerado joven pierde el control y choca contra dos vehículos estacionados

Un joven conductor provocó un aparatoso accidente la madrugada del sábado al perder el control de su vehículo y impactar contra dos unidades estacionadas en el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, en Saltillo.

El incidente ocurrió alrededor de las 03:00 horas, cuando el conductor de una van Chrysler Town & Country color dorado circulaba a exceso de velocidad en dirección norte y perdió el control al pasar sobre un bordo, impactando la parte trasera de una Chevrolet Traverse estacionada.

