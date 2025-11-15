Saltillo: acelerado joven pierde el control y choca contra dos vehículos estacionados
Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, pese a la magnitud del impacto entre las unidades sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez
Un joven conductor provocó un aparatoso accidente la madrugada del sábado al perder el control de su vehículo y impactar contra dos unidades estacionadas en el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, en Saltillo.
El incidente ocurrió alrededor de las 03:00 horas, cuando el conductor de una van Chrysler Town & Country color dorado circulaba a exceso de velocidad en dirección norte y perdió el control al pasar sobre un bordo, impactando la parte trasera de una Chevrolet Traverse estacionada.
La fuerza del choque provocó que la camioneta afectada se proyectara contra una Honda Odyssey, causando daños a ambas unidades y generando pánico entre los testigos que se encontraban en una taquería cercana.
Elementos de Tránsito Municipal se aproximaron al lugar y ordenaron el traslado de las unidades siniestradas a una zona segura, ya que bloqueaban parte de la vía pública. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.
Finalmente, los vehículos fueron remolcados al corralón mediante una grúa, y el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.