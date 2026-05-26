Aparatoso choque entre camioneta y tráiler deja tres heridos en la Monterrey-Saltillo

MONTERREY, NL.- Un saldo de tres personas lesionadas dejó un accidente vial entre una camioneta y un tráiler sobre la carretera a Saltillo, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Los hechos fueron reportados la mañana de este martes sobre la mencionada vía, a la altura del kilómetro 56. De acuerdo con información de Protección Civil del Estado, una camioneta perdió el control, salió de la carpeta asfáltica y posteriormente fue impactada por un tráiler.

Tras el choque, la unidad quedó sobre el muro metálico de contención, por lo que cuerpos de auxilio se coordinaron para rescatar a las personas que permanecían prensadas al interior de la cabina. La camioneta involucrada es una Nissan de redilas, color negro, con placas de circulación del estado de Guerrero, mientras que el tráiler pertenece a la empresa Jesar.

Debido al percance, un carril de circulación permaneció cerrado en ambos sentidos de la carretera, generando afectaciones al tránsito vehicular. Los tres lesionados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Santa Catarina, además de personal de la Cruz Roja, Fuerza Civil y Auxilio Vial.

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