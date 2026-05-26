Aparatoso choque entre camioneta y tráiler deja tres heridos en la Monterrey-Saltillo

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    Aparatoso choque entre camioneta y tráiler deja tres heridos en la Monterrey-Saltillo
    La camioneta terminó sobre el muro metálico de contención, lo que obligó a los rescatistas a desplegar maniobras especializadas para liberar a los ocupantes atrapados en la cabina. CORTESÍA

Las maniobras de rescate y el cierre parcial de carriles provocaron afectaciones a la circulación en ambos sentidos de la carretera durante varias horas

MONTERREY, NL.- Un saldo de tres personas lesionadas dejó un accidente vial entre una camioneta y un tráiler sobre la carretera a Saltillo, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados la mañana de este martes sobre la mencionada vía, a la altura del kilómetro 56. De acuerdo con información de Protección Civil del Estado, una camioneta perdió el control, salió de la carpeta asfáltica y posteriormente fue impactada por un tráiler.

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$!Elementos de Protección Civil, Cruz Roja, Fuerza Civil y Auxilio Vial acudieron al sitio para atender a los lesionados y coordinar las acciones de emergencia tras el percance.
Elementos de Protección Civil, Cruz Roja, Fuerza Civil y Auxilio Vial acudieron al sitio para atender a los lesionados y coordinar las acciones de emergencia tras el percance. CORTESÍA

Tras el choque, la unidad quedó sobre el muro metálico de contención, por lo que cuerpos de auxilio se coordinaron para rescatar a las personas que permanecían prensadas al interior de la cabina.

La camioneta involucrada es una Nissan de redilas, color negro, con placas de circulación del estado de Guerrero, mientras que el tráiler pertenece a la empresa Jesar.

$!El accidente registrado a la altura del kilómetro 56 de la carretera a Saltillo dejó tres personas lesionadas y generó restricciones parciales a la circulación vehicular.
El accidente registrado a la altura del kilómetro 56 de la carretera a Saltillo dejó tres personas lesionadas y generó restricciones parciales a la circulación vehicular. CORTESÍA

Debido al percance, un carril de circulación permaneció cerrado en ambos sentidos de la carretera, generando afectaciones al tránsito vehicular.

Los tres lesionados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Santa Catarina, además de personal de la Cruz Roja, Fuerza Civil y Auxilio Vial.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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