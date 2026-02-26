Aplican ‘operativo mochila’ en la Universidad Americana del Noreste (UANE) en Saltillo; concentran a alumnos en explanada

Una movilización interna se registró la mañana de este martes en las instalaciones de la Universidad Americana del Noreste (UANE) , en Saltillo, luego de que estudiantes fueran concentrados en la explanada principal del plantel.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 10:00 horas, cuando comenzó a circular información sobre alumnos que permanecían replegados dentro de la institución, sin que se les permitiera salir de manera inmediata, lo que generó inquietud entre la comunidad estudiantil.

REVISIÓN INTERNA SIN PRESENCA POLICIAL

De manera preliminar, trascendió que la situación obedeció a la aplicación de un “operativo mochila” implementado de forma interna por la universidad, como parte de sus protocolos preventivos.

Fuentes consultadas señalaron que en la acción no participaron corporaciones de seguridad pública, tratándose exclusivamente de una medida adoptada al interior del plantel educativo.

Hasta el cierre de esta edición, la institución no había emitido un comunicado oficial para detallar el procedimiento, los criterios de revisión ni los resultados del operativo, lo que ha mantenido abiertas interrogantes entre padres de familia y estudiantes.

La expectativa ahora se centra en que la Universidad clarifique el alcance de la medida y los lineamientos bajo los cuales se llevó a cabo.