Apostarle a la educación es trabajar por el futuro de Saltillo: Alcalde

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó los Honores a la Bandera en la Escuela Primaria Federal Amalia Euresti de Gutiérrez, ubicada en la colonia Landín, donde destacó la importancia de impulsar la educación como una tarea fundamental para el futuro de la ciudad. Durante la ceremonia cívica, el edil señaló que fortalecer la educación representa una responsabilidad compartida entre sociedad y gobierno, por lo que los tres órdenes de gobierno trabajan de manera coordinada para garantizar la salud y la seguridad de las y los estudiantes.

Posteriormente al acto protocolario, personal médico municipal brindó diversos servicios de salud preventiva a la comunidad escolar, entre ellos audiometría, optometría, consulta médica, tamizaje de presión arterial y glucosa, así como revisión dental. En ese contexto, el alcalde invitó a los planteles de educación básica a solicitar este tipo de servicios municipales, con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado de la salud entre las y los estudiantes.

Por su parte, Dalia Noemí Díaz Morales, directora de la institución educativa, afirmó que el verdadero progreso de una comunidad se construye a través de la educación, el trabajo honesto y el servicio hacia los demás. “Representa un aliciente contar con autoridades que reconocen la importancia de la educación y valoran el trabajo que los docentes realizamos con entrega y vocación”, expresó.

Asimismo, Regina Nicole Cavazos Castañuela, alumna representante de la comunidad estudiantil, exhortó a sus compañeras y compañeros a aprovechar los servicios de salud preventiva ofrecidos durante la jornada. En los Honores a la Bandera también estuvieron presentes Ricardo Treviño Salinas, secretario de la Comisión de Educación; Ernesto Siller Torres; además de personal docente y administrativo, así como madres y padres de familia.

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