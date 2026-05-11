Califica alcalde de Saltillo como ‘caja china’ adelanto de vacaciones escolares de la SEP

El edil saltillense cuestionó la seriedad de los anuncios federales relacionados con el calendario escolar, al considerar que este tipo de declaraciones suelen ser desmentidas posteriormente por otros funcionarios, lo que —dijo— desvía la atención de problemáticas más graves en entidades como Sinaloa.

El alcalde de Saltillo , Javier Díaz González, calificó como una “caja china” la propuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de adelantar el cierre del ciclo escolar, al señalar que podría tratarse de una estrategia de distracción ante la crisis de seguridad que atraviesa México.

“La verdad es que yo veo que es una caja china para tratar de distraer lo que está sucediendo en el país con el narcogobernador de Sinaloa, narcoalcalde de Culiacán. Lo veo como una caja china porque un día puede salir el secretario a decir que van a recortar y al otro día otro funcionario a decir que no es cierto”, afirmó Díaz González.

El alcalde subrayó que, mientras a nivel nacional se generan estos distractores, su administración se mantiene enfocada en las prioridades locales.

“Nosotros trabajamos en lo que nos corresponde a nosotros en Saltillo y en Coahuila; tenemos que seguir trabajando para mantener la paz, la tranquilidad y la seguridad de las familias”, expresó.

Finalmente, el mandatario local recordó que, aunque el calendario educativo es competencia federal, será la Secretaría de Educación estatal la que determine la forma en que se aplicará en Coahuila, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los programas académicos sin descuidar la seguridad ciudadana.