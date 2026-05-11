inDrive impulsa capacitación vial para mujeres de Saltillo y Mérida

Con la intención de reducir las barreras de género en el sector de la movilidad y fortalecer la independencia económica de las mexicanas, la plataforma global de transporte inDrive presentó la edición 2026 de su programa “Juntas llegamos más lejos”. La iniciativa estará enfocada principalmente en mujeres de Saltillo y Mérida que aún no cuentan con licencia de conducir y buscan acceder a nuevas oportunidades laborales y de desarrollo personal.

El programa contempla una plataforma digital gratuita y abierta al público femenino, donde las participantes podrán acceder a contenidos relacionados con educación vial, señalización, procesos para tramitar la licencia, seguridad al volante y herramientas para fortalecer la confianza y la toma de decisiones. Además, quienes concluyan el proceso formativo podrán postularse para obtener becas que cubrirán entre el 15 y el 100 por ciento del costo total de las clases prácticas, evaluaciones, certificaciones y trámites necesarios para obtener la licencia de conducir. “En inDrive estamos convencidos de que cuando una mujer toma el volante, transforma no solo su vida, sino la de toda su familia. Con ‘Juntas llegamos más lejos’, queremos que la falta de una licencia no sea un obstáculo para acceder a oportunidades económicas seguras y flexibles”, señaló Rafael Garza Medrano, director general de inDrive en México.

La convocatoria permanecerá abierta a partir del 5 de mayo y la empresa estima recibir más de 30 mil registros. De ese total, 730 mujeres serán seleccionadas para iniciar el entrenamiento práctico y el proceso de certificación. Como parte del acompañamiento, las participantes también formarán parte de una comunidad exclusiva en WhatsApp integrada por conductoras con experiencia, quienes brindarán mentoría y apoyo durante su preparación para incorporarse como conductoras activas de la aplicación. Las interesadas en participar podrán registrarse de manera gratuita a través de la página oficial del programa y completar el formulario correspondiente.

Publicidad

Temas

Movilidad Mujeres taxistas

Organizaciones

InDriver

