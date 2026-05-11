inDrive impulsa capacitación vial para mujeres de Saltillo y Mérida

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    inDrive impulsa capacitación vial para mujeres de Saltillo y Mérida
    El programa busca facilitar el acceso de mujeres a oportunidades laborales dentro del sector movilidad. CORTESÍA

Programa gratuito ofrecerá cursos, mentorías y apoyos económicos para obtener licencia de conducir

Con la intención de reducir las barreras de género en el sector de la movilidad y fortalecer la independencia económica de las mexicanas, la plataforma global de transporte inDrive presentó la edición 2026 de su programa “Juntas llegamos más lejos”.

La iniciativa estará enfocada principalmente en mujeres de Saltillo y Mérida que aún no cuentan con licencia de conducir y buscan acceder a nuevas oportunidades laborales y de desarrollo personal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/nuevas-rutas-alimentadoras-en-saltillo-registran-hasta-2-mil-pasajes-diarios-FF20617031

El programa contempla una plataforma digital gratuita y abierta al público femenino, donde las participantes podrán acceder a contenidos relacionados con educación vial, señalización, procesos para tramitar la licencia, seguridad al volante y herramientas para fortalecer la confianza y la toma de decisiones.

Además, quienes concluyan el proceso formativo podrán postularse para obtener becas que cubrirán entre el 15 y el 100 por ciento del costo total de las clases prácticas, evaluaciones, certificaciones y trámites necesarios para obtener la licencia de conducir.

“En inDrive estamos convencidos de que cuando una mujer toma el volante, transforma no solo su vida, sino la de toda su familia. Con ‘Juntas llegamos más lejos’, queremos que la falta de una licencia no sea un obstáculo para acceder a oportunidades económicas seguras y flexibles”, señaló Rafael Garza Medrano, director general de inDrive en México.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/tu-presencia-suma-llaman-a-unirse-al-encendido-morado-del-congreso-de-coahuila-por-el-lupus-BG20623323

La convocatoria permanecerá abierta a partir del 5 de mayo y la empresa estima recibir más de 30 mil registros. De ese total, 730 mujeres serán seleccionadas para iniciar el entrenamiento práctico y el proceso de certificación.

Como parte del acompañamiento, las participantes también formarán parte de una comunidad exclusiva en WhatsApp integrada por conductoras con experiencia, quienes brindarán mentoría y apoyo durante su preparación para incorporarse como conductoras activas de la aplicación.

Las interesadas en participar podrán registrarse de manera gratuita a través de la página oficial del programa y completar el formulario correspondiente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Movilidad
Mujeres
taxistas

Organizaciones


InDriver

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cortina de humo

Cortina de humo
true

¿Quiénes siguen en la lista de Estados Unidos?
true

POLITICÓN: Delia Hernández y Morena: el uso de la violencia de género como estrategia política
La programación del FINA contempla actividades artísticas que se extenderán durante varias semanas, con la intención de llevar espectáculos a colonias, ejidos y centros comunitarios de Saltillo.

Saltillo prepara seis semanas de festival con ‘La FINA’ y el ‘Fut Fest’
Autoridades municipales y estatales iniciaron revisiones a bares y antros de Saltillo para verificar condiciones estructurales, luego del incidente ocurrido el pasado fin de semana en un establecimiento de la ciudad.

Alcalde de Saltillo endurece medidas y advierte ‘cero tolerancia’ tras accidente en antro ‘Not in the mood’

Saltillo dejó escapar oportunidades importantes y no pudo evitar la derrota en el Estadio Monumental.

Dorados blanquea a Saraperos y se queda con la serie en Chihuahua
Trump y Xi Jinping posando juntos en la cumbre, una imagen que ilustra la búsqueda de acuerdos en medio de las tensiones comerciales y políticas.

Por qué es importante la cumbre entre Trump y Xi, aunque parezca que no dará muchos frutos
Pese a las especulaciones sobre una posible rivalidad de cara a 2028, fuentes cercanas aseguran que JD Vance y Marco Rubio mantienen una relación de amistad y colaboración estrecha dentro del gabinete.

¿Vance o Rubio? Trump sopesa quién será su sucesor