Apoyará Municipio de Saltillo con techumbre a plantel del CECyTE

En la ceremonia, el edil señaló que la obra busca mejorar las condiciones de infraestructura del plantel y contribuir a las actividades de los estudiantes.

Durante el inicio del ciclo escolar 2026-2027 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Coahuila (CECyTE) y los centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD), el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció la construcción de una techumbre en el plantel “Joaquín Arizpe de la Maza”, ubicado al sur de la ciudad.

Díaz González afirmó que su administración trabaja de manera coordinada con el Gobierno de Coahuila en distintos temas, entre ellos la educación, que consideró uno de los rubros prioritarios.

“En Saltillo trabajamos de la mano con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, lo hacemos de manera coordinada y le entramos con todo a todos los temas y el de la educación es uno de los más importantes para nosotros”, señaló.

El alcalde también destacó las acciones de su gobierno en materia de seguridad pública, al señalar que este rubro es una de sus principales prioridades y que las condiciones de seguridad contribuyen a la atracción de inversiones, la generación de empleos y la calidad de vida de la población.

Asimismo, informó que, a 11 meses del inicio del programa de transporte público “Aquí Vamos Gratis”, se han otorgado 6.3 millones de pasajes, lo que, de acuerdo con sus cifras, representa un ahorro de 84 millones de pesos para las familias usuarias.

Por su parte, la directora general del CECyTE Coahuila, Azucena Ramos Ramos, agradeció al Ayuntamiento de Saltillo por el respaldo al subsistema educativo y destacó su crecimiento.

Indicó que el CECyTE cuenta actualmente con alrededor de 20 mil estudiantes en Coahuila, distribuidos en planteles ubicados en las diferentes regiones del estado, y afirmó que se trata del subsistema de mayor crecimiento a nivel nacional.

En representación del alumnado, la estudiante Celeste Molina Díaz señaló que el inicio del nuevo ciclo escolar representa una oportunidad para continuar con su formación académica y prepararse para su futuro profesional.