Aprueba Cabildo de Saltillo estímulo para predial durante septiembre

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    Aprueba Cabildo de Saltillo estímulo para predial durante septiembre
    En sesión, el Cabildo aprobó un estímulo fiscal para deudores del predial. CORTESÍA

El beneficio estará vigente durante el mes para contribuyentes que busquen regularizar sus cuentas

El Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad un estímulo fiscal para contribuyentes con adeudos del impuesto predial, mediante el cual se cobrará un peso por concepto de recargos por cada año de atraso. El beneficio estará vigente durante todo septiembre de 2026.

Durante la segunda sesión ordinaria de agosto, el alcalde Javier Díaz González invitó a las personas que mantienen adeudos a aprovechar este esquema y acudir a las cajas de la Presidencia Municipal para regularizar su situación.

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En la misma sesión, la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, presentó el anteproyecto de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos, así como el anteproyecto del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2027. Los documentos fueron turnados a la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos para su análisis.

Asimismo, el Cabildo conoció el segundo informe cuatrimestral de actividades de 2026 del Órgano de Control Interno del Gobierno Municipal, presentado por su titular, Patricia Alejandra Peña Aguirre.

Por otra parte, la Comisión Edilicia de Educación presentó una propuesta para reformar el Reglamento para Preseas, Premios y Galardones, con el propósito de incorporar el “Premio Municipal al Mérito Docente de Saltillo”. El planteamiento fue canalizado a la Comisión de Gobernación y Reglamentos.

$!El alcalde Javier Díaz González llamó a los contribuyentes a aprovechar el estímulo y acudir a las cajas de la Presidencia Municipal.
El alcalde Javier Díaz González llamó a los contribuyentes a aprovechar el estímulo y acudir a las cajas de la Presidencia Municipal. CORTESÍA

También se presentó una propuesta para crear el Reglamento de Anuncios del Municipio de Saltillo, expuesta por la directora de Desarrollo Urbano, Nayeli Castro Gutiérrez, y turnada a la misma comisión para su revisión.

En materia financiera, la Comisión de Hacienda presentó el dictamen relacionado con el informe de los estados financieros correspondientes a julio, elaborado por la Tesorería Municipal.

A su vez, la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico presentó tres dictámenes, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

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Entre los acuerdos de la sesión también se aprobó la creación del mercado sobre ruedas denominado Misión 3, que se instalará de manera periódica en la colonia Misión Cerritos, a propuesta de la Comisión de Mercados y Rastro.

Finalmente, se presentó un proyecto para reducir y hacer más eficiente el uso de papel en el Ayuntamiento de Saltillo. La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos, y de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable para su análisis.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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