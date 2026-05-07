Aprueba Cabildo nuevo reglamento de Desarrollo Social en Saltillo

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    Aprueba Cabildo nuevo reglamento de Desarrollo Social en Saltillo
    La propuesta para renovar el reglamento de Catastro fue turnada a comisiones para su estudio. CORTESÍA

También turnan propuesta para renovar reglamento de Catastro y avalan cambios de uso de suelo

El Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad el nuevo reglamento interior de la Dirección de Desarrollo Social del Gobierno Municipal, durante la primera sesión ordinaria de mayo.

El dictamen fue presentado por la Comisión de Gobernación y Reglamentos. En la exposición de motivos se señaló que la actualización busca fortalecer el funcionamiento de la dependencia y brindar certeza jurídica a las unidades administrativas que la integran.

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Durante la sesión también se presentó una propuesta para abrogar el reglamento actual de Catastro del Gobierno Municipal y emitir uno nuevo.

La iniciativa fue expuesta por la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, y posteriormente turnada a la Comisión de Gobernación y Reglamentos para su análisis y estudio.

Además, el Cabildo aprobó siete dictámenes presentados por la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, relacionados con solicitudes de cambio de uso de suelo en distintos puntos de la ciudad.

En otro de los puntos del orden del día, regidores y síndicos avalaron un dictamen de la Comisión de Gobernación y Reglamentos referente a un expediente enviado por el Congreso del Estado de Coahuila.

El documento está relacionado con una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Coahuila.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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