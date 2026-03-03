Apuestan a un Saltillo más verde con acciones de reforestación en bulevar Colosio

Saltillo
/ 3 marzo 2026
    Se proyecta plantar más de 1,500 árboles y palmas Washingtonia en los principales bulevares y camellones de la ciudad CORTESÍA

Brigadas del programa ‘Aquí Andamos’ sembraron encinos siempre verdes en el camellón central del bulevar

El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Javier Díaz González continúa con su programa de reforestación y mejora urbana como parte de la estrategia para consolidar a la ciudad como un lugar más verde, saludable y seguro.

Brigadas de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, del programa “Aquí Andamos”, realizaron trabajos en el camellón central del bulevar Luis Donaldo Colosio, donde se sembraron árboles de la especie encino siempre verde, dentro del programa “Bosques Lineales Urbanos”.

TE PUEDE INTERESAR: Reconocen a Saltillo a nivel nacional por el programa del perro detector de fugas ‘Manchas’

El alcalde destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral de infraestructura verde, impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, que busca aumentar las áreas arboladas en la ciudad. En total, se proyecta plantar más de mil 500 árboles y palmas Washingtonia en los principales bulevares y camellones de Saltillo.

Mejoran seguridad vial con rehabilitación de barreras y parapetos en Saltillo CORTESÍA

Asimismo, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública reforzaron las barreras de contención sobre la prolongación Otilio González, en la colonia Nueva Imagen II, con trabajos de soldadura, sustitución de elementos dañados y aplicación de concreto para garantizar la seguridad vial. Estos trabajos también se realizan en parapetos de puentes vehiculares y pasos a desnivel de bulevares como Fundadores, Venustiano Carranza, Emilio Arizpe de la Maza, Nazario S. Ortiz Garza y el periférico Luis Echeverría Álvarez.

En materia de limpieza y mantenimiento, brigadas de la Dirección de Servicios Públicos intervinieron la calle Guacali, realizando deshierbe, barrido y limpieza general en el tramo que conecta las colonias Colinas de San Lorenzo y Lomas del Refugio.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: arranca ‘Calles seguras y dignas’ en Lomas del Refugio

Como parte de la estrategia municipal “Activa tu Parque”, se intensificaron los trabajos en la plaza pública del fraccionamiento Las Maravillas, donde se instalaron reflectores para eliminar puntos oscuros, se rehabilitaron los juegos infantiles, bancas públicas y canchas de basquetbol, mejorando los espacios recreativos para las familias.

El alcalde Javier Díaz González recordó a la ciudadanía que cualquier servicio público municipal se puede reportar a través del asistente virtual “Saltillo Fácil” al número 844-160-08-08, fortaleciendo la participación y comunicación con la comunidad.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

