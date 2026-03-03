Apuestan a un Saltillo más verde con acciones de reforestación en bulevar Colosio

El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Javier Díaz González continúa con su programa de reforestación y mejora urbana como parte de la estrategia para consolidar a la ciudad como un lugar más verde, saludable y seguro.

Brigadas de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, del programa “Aquí Andamos”, realizaron trabajos en el camellón central del bulevar Luis Donaldo Colosio, donde se sembraron árboles de la especie encino siempre verde, dentro del programa “Bosques Lineales Urbanos”.

El alcalde destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral de infraestructura verde, impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, que busca aumentar las áreas arboladas en la ciudad. En total, se proyecta plantar más de mil 500 árboles y palmas Washingtonia en los principales bulevares y camellones de Saltillo.