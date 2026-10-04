Apuestan por el futbol para acercar a policías y jóvenes de 40 pandillas de Saltillo

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Saltillo
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    Apuestan por el futbol para acercar a policías y jóvenes de 40 pandillas de Saltillo
    La cancha se convirtió en punto de encuentro entre jóvenes de las colonias y corporaciones de seguridad. CORTESÍA

El torneo “Calle por Cancha” busca fortalecer la convivencia y la confianza entre jóvenes de distintos sectores y elementos de seguridad

El balón volvió a convertirse en una herramienta de proximidad social en Saltillo con el arranque de la segunda edición del torneo de futbol “Calle por Cancha”, una iniciativa que reúne a integrantes de 40 pandillas de diferentes colonias con elementos de la Policía Municipal y otras corporaciones de seguridad.

El torneo comenzó en la colonia Gustavo Espinoza Mireles, al poniente de la ciudad, con el propósito de generar espacios de convivencia entre jóvenes de los barrios y colonias y los agentes encargados de la seguridad, bajo una dinámica distinta a la intervención policial cotidiana.

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$!En los partidos también participan elementos de diferentes áreas de la corporación, entre ellos integrantes de la Policía Municipal y del Grupo de Reacción Sureste.
En los partidos también participan elementos de diferentes áreas de la corporación, entre ellos integrantes de la Policía Municipal y del Grupo de Reacción Sureste. CORTESÍA

Durante el arranque, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, llamó a los participantes a aprovechar los encuentros deportivos para conocerse, convivir y construir relaciones de confianza con los elementos de la corporación.

La estrategia contempla que el deporte sea el punto de encuentro entre los distintos sectores participantes y la Policía Municipal, de manera que la cancha funcione también como un espacio para la prevención y la proximidad social.

Raúl Madrazo de la Peña, responsable de Bienestar Social del Gobierno Municipal, señaló que mantener contacto directo con los jóvenes de las colonias forma parte de la política de seguridad impulsada por el alcalde Javier Díaz González.

$!El torneo “Calle por Cancha” reúne a jóvenes de 40 pandillas de distintos sectores de Saltillo.
El torneo “Calle por Cancha” reúne a jóvenes de 40 pandillas de distintos sectores de Saltillo. CORTESÍA

Además de los resultados deportivos, el torneo contempla el reconocimiento al Fair Play o juego limpio, con lo que se busca incentivar la convivencia y el respeto entre los equipos participantes.

De acuerdo con Alexis Morales Hernández, director de Proximidad Social y Prevención del Delito de la Comisaría de Seguridad, en esta segunda edición participan 40 pandillas, provenientes de distintos puntos de Saltillo.

Entre las colonias representadas se encuentran Saltillo 2000, Las Margaritas, Valle Escondido, Antonio Cárdenas, La Minita, Pueblo Insurgente, Allende, San Miguel, Del Bosque, Flores Magón, Zaragoza, Mirasierra y Loma Linda, entre otras.

Morales Hernández señaló que la primera edición del torneo permitió obtener resultados favorables, por lo que el programa fue retomado como parte de las acciones de prevención y proximidad social de la Comisaría.

$!Elementos de la Policía Municipal participan en las actividades deportivas como parte de la estrategia de proximidad social.
Elementos de la Policía Municipal participan en las actividades deportivas como parte de la estrategia de proximidad social. CORTESÍA

En los partidos también participan elementos de diferentes áreas de la corporación, entre ellos integrantes de la Policía Municipal y del Grupo de Reacción Sureste. A las actividades se extiende además la invitación a representantes del Ejército y la Guardia Nacional.

Con “Calle por Cancha”, la estrategia de seguridad busca llevar la relación entre autoridades y jóvenes a un terreno distinto al de las acciones operativas, mediante actividades deportivas que permitan establecer contacto directo con grupos de distintas colonias y promover la convivencia entre ellos.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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