Apuestan por el futbol para acercar a policías y jóvenes de 40 pandillas de Saltillo

El balón volvió a convertirse en una herramienta de proximidad social en Saltillo con el arranque de la segunda edición del torneo de futbol “Calle por Cancha”, una iniciativa que reúne a integrantes de 40 pandillas de diferentes colonias con elementos de la Policía Municipal y otras corporaciones de seguridad. El torneo comenzó en la colonia Gustavo Espinoza Mireles, al poniente de la ciudad, con el propósito de generar espacios de convivencia entre jóvenes de los barrios y colonias y los agentes encargados de la seguridad, bajo una dinámica distinta a la intervención policial cotidiana.

Durante el arranque, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, llamó a los participantes a aprovechar los encuentros deportivos para conocerse, convivir y construir relaciones de confianza con los elementos de la corporación. La estrategia contempla que el deporte sea el punto de encuentro entre los distintos sectores participantes y la Policía Municipal, de manera que la cancha funcione también como un espacio para la prevención y la proximidad social. Raúl Madrazo de la Peña, responsable de Bienestar Social del Gobierno Municipal, señaló que mantener contacto directo con los jóvenes de las colonias forma parte de la política de seguridad impulsada por el alcalde Javier Díaz González.

Además de los resultados deportivos, el torneo contempla el reconocimiento al Fair Play o juego limpio, con lo que se busca incentivar la convivencia y el respeto entre los equipos participantes. De acuerdo con Alexis Morales Hernández, director de Proximidad Social y Prevención del Delito de la Comisaría de Seguridad, en esta segunda edición participan 40 pandillas, provenientes de distintos puntos de Saltillo. Entre las colonias representadas se encuentran Saltillo 2000, Las Margaritas, Valle Escondido, Antonio Cárdenas, La Minita, Pueblo Insurgente, Allende, San Miguel, Del Bosque, Flores Magón, Zaragoza, Mirasierra y Loma Linda, entre otras. Morales Hernández señaló que la primera edición del torneo permitió obtener resultados favorables, por lo que el programa fue retomado como parte de las acciones de prevención y proximidad social de la Comisaría.

En los partidos también participan elementos de diferentes áreas de la corporación, entre ellos integrantes de la Policía Municipal y del Grupo de Reacción Sureste. A las actividades se extiende además la invitación a representantes del Ejército y la Guardia Nacional. Con “Calle por Cancha”, la estrategia de seguridad busca llevar la relación entre autoridades y jóvenes a un terreno distinto al de las acciones operativas, mediante actividades deportivas que permitan establecer contacto directo con grupos de distintas colonias y promover la convivencia entre ellos.