Feria del Bienestar Animal en Saltillo promueve la adopción y el cuidado de los seres sintientes

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Saltillo
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    Feria del Bienestar Animal en Saltillo promueve la adopción y el cuidado de los seres sintientes
    Familias saltillenses acudieron a la Feria del Bienestar Animal, donde hubo perros en adopción y servicios veterinarios. CORTESÍA

El CEBISS reporta más de 800 adopciones y miles de servicios veterinarios durante la actual administración

Más de 800 animales han encontrado un hogar mediante adopciones gestionadas durante la actual administración municipal de Saltillo, de acuerdo con cifras del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS), que organizó una feria para promover el cuidado responsable y acercar servicios veterinarios a la población.

La actividad se realizó en el estacionamiento de Parque Centro, donde se ofrecieron servicios gratuitos de desparasitación y vacunación antirrábica, además de esterilizaciones a bajo costo para las cuales se requería una cita previa.

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$!La jornada incluyó vacunación antirrábica y desparasitación gratuitas, además de esterilizaciones a bajo costo.
La jornada incluyó vacunación antirrábica y desparasitación gratuitas, además de esterilizaciones a bajo costo. CORTESÍA

Durante la jornada también se exhibieron perros en adopción, algunos de los cuales fueron recibidos por familias saltillenses. El encuentro reunió, además, a asociaciones civiles, veterinarias y negocios locales que compartieron información sobre sus actividades y los servicios disponibles para el cuidado animal.

$!Amal Esper Segur llamó a la ciudadanía a optar por la adopción y brindar una nueva oportunidad a los animales que buscan hogar.
Amal Esper Segur llamó a la ciudadanía a optar por la adopción y brindar una nueva oportunidad a los animales que buscan hogar. CORTESÍA

Daniela Ros Rodríguez, directora del CEBISS, informó que, desde el inicio de la administración, el centro ha concretado más de 800 adopciones, además de realizar 18 mil 963 desparasitaciones, aplicar 8 mil 898 vacunas y llevar a cabo 2 mil 154 esterilizaciones.

Estas cifras corresponden a los servicios reportados por la dependencia durante el periodo de la actual administración municipal y forman parte de las acciones de atención veterinaria y promoción del bienestar animal.

$!César Iván Moreno Aguirre destacó que el bienestar de los seres sintientes es una prioridad para el Gobierno de Saltillo y llamó a generar mayor conciencia y empatía hacia los animales.
César Iván Moreno Aguirre destacó que el bienestar de los seres sintientes es una prioridad para el Gobierno de Saltillo y llamó a generar mayor conciencia y empatía hacia los animales. CORTESÍA

En representación del alcalde Javier Díaz González, el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre, señaló que la feria buscó fomentar la empatía hacia los animales y promover prácticas de cuidado responsable entre los habitantes.

Por su parte, la regidora Amal Esper Segur, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, llamó a la población a considerar la adopción como una alternativa para brindar hogar a animales que necesitan una familia.

$!Durante la jornada se ofrecieron servicios gratuitos de desparasitación y vacunación antirrábica, además de esterilizaciones a bajo costo.
Durante la jornada se ofrecieron servicios gratuitos de desparasitación y vacunación antirrábica, además de esterilizaciones a bajo costo. CORTESÍA

La participación de organizaciones y establecimientos especializados permitió acercar información sobre alternativas de atención, prevención de enfermedades y cuidado de los animales de compañía.

Con estas actividades, el CEBISS busca ampliar el acceso a servicios veterinarios y fomentar la adopción, así como la participación de la ciudadanía en acciones relacionadas con el bienestar animal en Saltillo.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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