Feria del Bienestar Animal en Saltillo promueve la adopción y el cuidado de los seres sintientes

Más de 800 animales han encontrado un hogar mediante adopciones gestionadas durante la actual administración municipal de Saltillo, de acuerdo con cifras del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS), que organizó una feria para promover el cuidado responsable y acercar servicios veterinarios a la población. La actividad se realizó en el estacionamiento de Parque Centro, donde se ofrecieron servicios gratuitos de desparasitación y vacunación antirrábica, además de esterilizaciones a bajo costo para las cuales se requería una cita previa.

Durante la jornada también se exhibieron perros en adopción, algunos de los cuales fueron recibidos por familias saltillenses. El encuentro reunió, además, a asociaciones civiles, veterinarias y negocios locales que compartieron información sobre sus actividades y los servicios disponibles para el cuidado animal.

Daniela Ros Rodríguez, directora del CEBISS, informó que, desde el inicio de la administración, el centro ha concretado más de 800 adopciones, además de realizar 18 mil 963 desparasitaciones, aplicar 8 mil 898 vacunas y llevar a cabo 2 mil 154 esterilizaciones. Estas cifras corresponden a los servicios reportados por la dependencia durante el periodo de la actual administración municipal y forman parte de las acciones de atención veterinaria y promoción del bienestar animal.

En representación del alcalde Javier Díaz González, el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre, señaló que la feria buscó fomentar la empatía hacia los animales y promover prácticas de cuidado responsable entre los habitantes. Por su parte, la regidora Amal Esper Segur, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, llamó a la población a considerar la adopción como una alternativa para brindar hogar a animales que necesitan una familia.

La participación de organizaciones y establecimientos especializados permitió acercar información sobre alternativas de atención, prevención de enfermedades y cuidado de los animales de compañía. Con estas actividades, el CEBISS busca ampliar el acceso a servicios veterinarios y fomentar la adopción, así como la participación de la ciudadanía en acciones relacionadas con el bienestar animal en Saltillo.