Apuñala a su tío tras conflicto familiar en Saltillo; agresor logra escapar

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    Apuñala a su tío tras conflicto familiar en Saltillo; agresor logra escapar
    El agresor, presuntamente bajo los efectos de sustancias, intentó herir en el cuello a su tío, quien logró defenderse con el brazo. CORTESÍA

El agresor se opuso a que su madre fuera llevada a una clínica, lo que derivó en una discusión que terminó en un ataque con arma blanca

Marco Antonio “N”, cobrador de una reconocida empresa mueblera, presuntamente bajo los efectos de sustancias, lesionó a su tío con un arma blanca, dejándolo en estado de salud delicado, en Saltillo.

La agresión ocurrió la tarde del viernes 1 de mayo, cuando el afectado, identificado como Osvaldo “N”, intentaba trasladar a su hermana a una clínica, luego de que esta presentara diversos malestares.

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En ese momento, Marco, hijo de la mujer, se opuso a que su madre fuera llevada a un hospital, argumentando que no tenía dolor alguno y que no era necesario sacarla del domicilio. Sin embargo, su tío insistió en que requería atención médica urgente para recibir medicamento, lo que derivó en una discusión.

De acuerdo con los reportes, Marco Antonio, aparentemente bajo los efectos de drogas, sacó un cuchillo con la intención de agredir a su tío en el cuello. Osvaldo “N” logró defenderse al interponer su brazo derecho, aunque resultó lesionado a la altura del codo.

Tras la agresión, el herido fue trasladado al Hospital General, donde permanece internado bajo observación médica.

En tanto, el presunto responsable huyó del lugar y, según versiones, cuenta con antecedentes de conductas agresivas hacia sus propios familiares. Se espera que la Fiscalía General del Estado (FGE) realice las investigaciones correspondientes.

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