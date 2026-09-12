‘Aquí Andamos’ continúa con deshierbe y saneamiento de cauces naturales al oriente de Saltillo

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    ‘Aquí Andamos’ continúa con deshierbe y saneamiento de cauces naturales al oriente de Saltillo
    Cuadrillas del programa “Aquí Andamos” ejecutaron tareas de deshierbe y retiro de escombros en los márgenes del Arroyo Del 4. CORTESÍA

El Ayuntamiento de Saltillo implementa cuadrillas de deshierbe y saneamiento en puntos críticos como el Arroyo Del 4 y el Arroyo Tetillas para prevenir riesgos sanitarios y proteger a la población

Con el propósito de mitigar riesgos sanitarios y garantizar pasos peatonales dignos, la administración municipal de Saltillo desplegó una serie de intervenciones intensivas en los principales afluentes que cruzan la capital coahuilense. A través del programa “Aquí Andamos”, personal operativo concretó tareas de deshierbe, remoción de escombros y recolección de basura acumulada en sectores estratégicos de la ciudad.

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$!Trabajos de mantenimiento en los puentes peatonales de la colonia Vistahermosa garantizan el tránsito seguro de los vecinos.
Trabajos de mantenimiento en los puentes peatonales de la colonia Vistahermosa garantizan el tránsito seguro de los vecinos. CORTESÍA

El despliegue abarcó diversos frentes del oriente de la capital. Entre las zonas atendidas destaca la infraestructura peatonal sobre el Arroyo Del 4, particularmente en sus cruces con Prolongación Otilio González, Bulevar Morelos y Calle 11. Estas mismas labores de mantenimiento integral se replicaron a la altura de la colonia Vistahermosa, abarcando las inmediaciones de la Calle 36 y Avenida Central.

$!En coordinación con el Gobierno del Estado, se liberó de maleza y basura el cauce del Arroyo Tetillas en La Herradura.
En coordinación con el Gobierno del Estado, se liberó de maleza y basura el cauce del Arroyo Tetillas en La Herradura. CORTESÍA

De forma simultánea, y en articulación con el gobierno estatal encabezado por Manolo Jiménez Salinas, las brigadas ingresaron al fraccionamiento La Herradura. En este punto, los trabajadores despejaron el cauce del Arroyo Tetillas en el tramo delimitado por las calles Veinte, Primera y Otilio González.

El edil Javier Díaz González enfatizó que mantener las cuencas urbanas libres de desechos resulta fundamental para ofrecer entornos comunitarios protegidos y ordenados, al tiempo que reafirmó el compromiso de mantener una agenda interinstitucional enfocado en el bienestar de las familias locales.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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