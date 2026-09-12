Ópera y mariachi conquistan Saltillo: así arrancaron las fiestas patrias en la Alameda Zaragoza

La capital de Coahuila encendió sus festejos de septiembre con una propuesta artística que trasladó la música mexicana del ámbito tradicional a la lírica de alto nivel. Bajo la organización del Instituto Municipal de Cultura, espacios públicos emblemáticos y plazas de barrio se convirtieron en el escenario de una jornada festiva diseñada para acercar las artes a las familias locales.

El punto cumbre de la cartelera tuvo lugar en la Alameda Zaragoza, donde el Mariachi Sol de América compartió escenario con la Compañía de Ópera de Saltillo. Juntos presentaron el concierto Del Amor y Otros Pesares, un ensamble que combinó la potencia del mariachi con la técnica vocal clásica para dar vida a piezas fundamentales del repertorio nacional.