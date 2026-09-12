Ópera y mariachi conquistan Saltillo: así arrancaron las fiestas patrias en la Alameda Zaragoza
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El Instituto Municipal de Cultura desplegó un programa patrio en espacios públicos como la Alameda Zaragoza y la colonia La Madrid, fusionando lírica lírica, mariachi y danza folclórica para las familias saltillenses
La capital de Coahuila encendió sus festejos de septiembre con una propuesta artística que trasladó la música mexicana del ámbito tradicional a la lírica de alto nivel. Bajo la organización del Instituto Municipal de Cultura, espacios públicos emblemáticos y plazas de barrio se convirtieron en el escenario de una jornada festiva diseñada para acercar las artes a las familias locales.
El punto cumbre de la cartelera tuvo lugar en la Alameda Zaragoza, donde el Mariachi Sol de América compartió escenario con la Compañía de Ópera de Saltillo. Juntos presentaron el concierto Del Amor y Otros Pesares, un ensamble que combinó la potencia del mariachi con la técnica vocal clásica para dar vida a piezas fundamentales del repertorio nacional.
La descentralización de la oferta cultural también marcó la agenda. En la colonia La Madrid, los vecinos se congregaron en la plaza principal para presenciar la tardeada a cargo de la Compañía Folklórica de Saltillo, Ixtle-Coahuila. Con el montaje Entre Sones, Listones y Tradiciones, la agrupación ofreció un recorrido por los bailes y estampas típicas que dan identidad a la región y al país.
Estas intervenciones forman parte de la estrategia impulsada por la administración del alcalde Javier Díaz González para distribuir las actividades conmemorativas del 16 de septiembre en diversos sectores de la ciudad. A lo largo de todo el mes, el municipio mantendrá una programación continua de danza y música en plazas y parques, con el objetivo de fortalecer la identidad nacional y facilitar el acceso a eventos culturales de calidad en la comunidad.