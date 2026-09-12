Ópera y mariachi conquistan Saltillo: así arrancaron las fiestas patrias en la Alameda Zaragoza

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    Ópera y mariachi conquistan Saltillo: así arrancaron las fiestas patrias en la Alameda Zaragoza
    La Compañía de Ópera de Saltillo y el Mariachi Sol de América interpretaron el espectáculo Del Amor y Otros Pesares ante decenas de familias en la Alameda Zaragoza. CORTESÍA

El Instituto Municipal de Cultura desplegó un programa patrio en espacios públicos como la Alameda Zaragoza y la colonia La Madrid, fusionando lírica lírica, mariachi y danza folclórica para las familias saltillenses

La capital de Coahuila encendió sus festejos de septiembre con una propuesta artística que trasladó la música mexicana del ámbito tradicional a la lírica de alto nivel. Bajo la organización del Instituto Municipal de Cultura, espacios públicos emblemáticos y plazas de barrio se convirtieron en el escenario de una jornada festiva diseñada para acercar las artes a las familias locales.

El punto cumbre de la cartelera tuvo lugar en la Alameda Zaragoza, donde el Mariachi Sol de América compartió escenario con la Compañía de Ópera de Saltillo. Juntos presentaron el concierto Del Amor y Otros Pesares, un ensamble que combinó la potencia del mariachi con la técnica vocal clásica para dar vida a piezas fundamentales del repertorio nacional.

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  • $!Integrantes de la Compañía Folklórica Ixtle-Coahuila llenaron de color la plaza de la colonia La Madrid con el montaje Entre Sones, Listones y Tradiciones.
    Integrantes de la Compañía Folklórica Ixtle-Coahuila llenaron de color la plaza de la colonia La Madrid con el montaje Entre Sones, Listones y Tradiciones. CORTESÍA
  • $!Niños y adultos de diversos sectores de la capital disfrutaron al aire libre de las actividades gratuitas del mes patrio.
    Niños y adultos de diversos sectores de la capital disfrutaron al aire libre de las actividades gratuitas del mes patrio. CORTESÍA

La descentralización de la oferta cultural también marcó la agenda. En la colonia La Madrid, los vecinos se congregaron en la plaza principal para presenciar la tardeada a cargo de la Compañía Folklórica de Saltillo, Ixtle-Coahuila. Con el montaje Entre Sones, Listones y Tradiciones, la agrupación ofreció un recorrido por los bailes y estampas típicas que dan identidad a la región y al país.

$!La fusión entre la música de mariachi y la lírica operística marcó el inicio formal de la cartelera cultural de septiembre en la capital de Coahuila.
La fusión entre la música de mariachi y la lírica operística marcó el inicio formal de la cartelera cultural de septiembre en la capital de Coahuila. CORTESÍA

Estas intervenciones forman parte de la estrategia impulsada por la administración del alcalde Javier Díaz González para distribuir las actividades conmemorativas del 16 de septiembre en diversos sectores de la ciudad. A lo largo de todo el mes, el municipio mantendrá una programación continua de danza y música en plazas y parques, con el objetivo de fortalecer la identidad nacional y facilitar el acceso a eventos culturales de calidad en la comunidad.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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