‘Aquí Andamos’ siembra 30 árboles y embellece plazas públicas para disfrute de familias saltillenses
El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del programa “Aquí Andamos”, realizó una jornada de reforestación en la plaza pública del fraccionamiento Portal de Agaves, sembrando 30 árboles y fomentando el cuidado de áreas verdes
Con el objetivo de fortalecer el medio ambiente y ofrecer espacios más agradables para la convivencia, el Gobierno de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, llevó a cabo una intensa jornada de reforestación en la plaza pública del fraccionamiento Portal de Agaves.
Brigadas del programa “Aquí Andamos”, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, atendieron la solicitud de los vecinos del sector poniente de la ciudad, interviniendo la plaza ubicada entre las calles Biznaga y Pitayas. Personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable sembró 30 árboles de las especies trueno y fresno, con el objetivo de embellecer el área, fomentar la biodiversidad y generar un entorno natural más sano y armonioso para las familias.
Los habitantes del fraccionamiento se comprometieron a colaborar con las autoridades en el cuidado de los árboles y plantas de ornato que dan vida a este espacio público. Estas acciones se suman a las reforestaciones y mantenimiento de plazas realizadas desde el inicio de la administración municipal, en barrios y colonias como Hacienda Narro, La Estrella, Río Bravo, Satélite Sur y Norte, Topochico, Lázaro Cárdenas, Roma, Benito Juárez, Mirasierra, Valle de San Francisco, entre otras, así como en bulevares y calzadas principales de la ciudad.
ESPACIOS LIMPIOS Y SEGUROS PARA LAS FAMILIAS
Por instrucción del alcalde, cuadrillas de “Aquí Andamos” también realizan labores de limpieza y deshierbe en distintas plazas y áreas verdes, atendiendo reportes ciudadanos a través del asistente virtual “Saltillo Fácil” al 844-160-08-08. En la plaza pública de la colonia Zapalinamé, ubicada entre las calles Fray Juan de Terreros y Ramón Corona, se retiró basura y escombro, así como maleza, mejorando la experiencia de los visitantes.
Acciones similares se ejecutaron en la plaza del fraccionamiento Ciudad las Torres, y se ultiman detalles de pintura y limpieza profunda en el lago de la Alameda Zaragoza, garantizando que las familias y visitantes disfruten de estos espacios emblemáticos para recreación y actividades físicas.