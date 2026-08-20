Árbol cae sobre pareja que paseaba en una plaza pública de Saltillo

El accidente ocurrió alrededor de las 18:30 horas en la plaza ubicada en el cruce de las calles Olmo y Veintiséis, donde se registraron fuertes ráfagas de viento que también afectaron parte de la vegetación del lugar.

Los afectados fueron identificados como Elvira N., de 41 años, y José de Jesús N., de 49 años, quienes resultaron lesionados y fueron trasladados de urgencia a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica.

Un árbol de aproximadamente siete metros de altura se desplomó la tarde de este jueves y cayó sobre una pareja que se encontraba en la plaza pública de la colonia Buitres, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el árbol se desprendió desde la parte baja del tronco y terminó por caer sobre la pareja, que quedó atrapada durante varios minutos entre las ramas.

Una mujer policía que se encontraba en el interior de una caseta móvil de seguridad y presenció el accidente salió de inmediato para brindar auxilio a los afectados.

Con el apoyo de un grupo de adolescentes que transitaba por el lugar, la agente retiró parte del tronco y algunas ramas para liberar a la pareja y ponerla a salvo mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

El reporte fue realizado a través del sistema de emergencias 911, por lo que minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes se encargaron de valorar a los lesionados.

Elvira requirió atención prioritaria debido a que perdió el conocimiento durante algunos minutos a consecuencia del accidente. Ambos afectados fueron estabilizados en el lugar y posteriormente trasladados a la Clínica 2 del IMSS para una valoración médica más detallada.

Al sitio también acudieron elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y personal de la cuadrilla de Parques y Jardines del Ayuntamiento, quienes realizaron una inspección de las condiciones del árbol y del resto de la vegetación ubicada en la plaza.

Las autoridades revisaron otros árboles del sector con el propósito de detectar aquellos que pudieran representar algún riesgo ante las condiciones climatológicas y prevenir nuevos incidentes.