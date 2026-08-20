Ubican a 23 municipios de Coahuila en condición anormalmente seca

En Coahuila, 23 municipios fueron clasificados como anormalmente secos y uno más presenta sequía moderada. En conjunto, las localidades representan 2.6 por ciento del total estatal.

El Monitor de Sequía en México muestra un panorama contrastante para los estados del norte del País. Mientras Coahuila mantiene municipios bajo condiciones de aridez, Durango no registra localidades afectadas por sequía, aunque ambas entidades enfrentan un escenario climático marcado por temperaturas elevadas y lluvias irregulares.

Las lluvias registradas recientemente en el sur de la entidad contribuyeron a reducir algunas de las condiciones adversas; sin embargo, las ondas de calor que persisten en el norte mantienen la preocupación por sus efectos en las actividades agropecuarias y la disponibilidad de agua.

LLUVIAS IRREGULARES MODIFICAN EL MAPA DE AFECTACIONES

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, durante las últimas semanas se registraron precipitaciones por encima del promedio en regiones del noroeste, norte y centro-norte del País.

Estas condiciones fueron favorecidas por la presencia de canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles altos de la atmósfera y el monzón mexicano.

No obstante, las lluvias se mantuvieron por debajo de los valores habituales en amplias zonas del territorio nacional, situación que provocó un incremento en las áreas clasificadas como anormalmente secas y con sequía moderada.

Al 15 de agosto, la superficie del País afectada por sequía de moderada a severa alcanzó 3.5 por ciento del territorio nacional, un aumento de 0.8 puntos porcentuales respecto al cierre de julio.

El reporte contabilizó 145 municipios con algún grado de sequía, además de 676 localidades clasificadas como anormalmente secas. Chiapas concentró el mayor número de municipios afectados, con 44, seguido de Oaxaca, con 35, y Guerrero, con 20.

El comportamiento registrado en Coahuila y Durango evidencia las diferencias que pueden presentarse incluso entre entidades vecinas. Mientras algunas zonas coahuilenses continúan bajo presión por la falta de humedad y las altas temperaturas, las precipitaciones en Durango han contribuido a contener el avance de las condiciones de aridez.