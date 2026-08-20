Ubican a 23 municipios de Coahuila en condición anormalmente seca

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Ubican a 23 municipios de Coahuila en condición anormalmente seca
    El Monitor de Sequía reporta 23 municipios en condición anormalmente seca y uno más con sequía moderada. ARCHIVO

Representan el 2.6 por ciento del territorio del Estado

El Monitor de Sequía en México muestra un panorama contrastante para los estados del norte del País. Mientras Coahuila mantiene municipios bajo condiciones de aridez, Durango no registra localidades afectadas por sequía, aunque ambas entidades enfrentan un escenario climático marcado por temperaturas elevadas y lluvias irregulares.

En Coahuila, 23 municipios fueron clasificados como anormalmente secos y uno más presenta sequía moderada. En conjunto, las localidades representan 2.6 por ciento del total estatal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ajusta-coahuila-calendario-escolar-sin-reducir-dias-efectivos-CP22961524

Las lluvias registradas recientemente en el sur de la entidad contribuyeron a reducir algunas de las condiciones adversas; sin embargo, las ondas de calor que persisten en el norte mantienen la preocupación por sus efectos en las actividades agropecuarias y la disponibilidad de agua.

LLUVIAS IRREGULARES MODIFICAN EL MAPA DE AFECTACIONES

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, durante las últimas semanas se registraron precipitaciones por encima del promedio en regiones del noroeste, norte y centro-norte del País.

Estas condiciones fueron favorecidas por la presencia de canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles altos de la atmósfera y el monzón mexicano.

No obstante, las lluvias se mantuvieron por debajo de los valores habituales en amplias zonas del territorio nacional, situación que provocó un incremento en las áreas clasificadas como anormalmente secas y con sequía moderada.

Al 15 de agosto, la superficie del País afectada por sequía de moderada a severa alcanzó 3.5 por ciento del territorio nacional, un aumento de 0.8 puntos porcentuales respecto al cierre de julio.

El reporte contabilizó 145 municipios con algún grado de sequía, además de 676 localidades clasificadas como anormalmente secas. Chiapas concentró el mayor número de municipios afectados, con 44, seguido de Oaxaca, con 35, y Guerrero, con 20.

El comportamiento registrado en Coahuila y Durango evidencia las diferencias que pueden presentarse incluso entre entidades vecinas. Mientras algunas zonas coahuilenses continúan bajo presión por la falta de humedad y las altas temperaturas, las precipitaciones en Durango han contribuido a contener el avance de las condiciones de aridez.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Sequia
Tormentas

Localizaciones


Coahuila

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cole y Harfuch: Amigo del alma

Cole y Harfuch: Amigo del alma
true

Coahuila: Será Lenin Pérez candidato de UDC a la alcaldía de Acuña
true

POLITICÓN: ¿Quién se anima en Morena a entrarle? PRI ‘amarra’ Saltillo, Torreón y Monclova con Javier Díaz, Riquelme y Carlos Villarreal
Las escuelas de la región carbonífera de Coahuila se alistan para recibir a los alumnos en el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Regresan a clases casi 7 mil alumnos de primaria en la región carbonífera de Coahuila
El ejemplo muestra un mensaje enviado desde un número desconocido que asegura ser un familiar.

Advierte Policía Cibernética de Coahuila ante fraudes: ‘antes de transferir, detente y verifica’
La nueva playera oficial apuesta por un diseño colorido y alejado de los tonos institucionales de Pollo Feliz, pensado para que los corredores puedan utilizarla también fuera de la competencia.

Carrera Feliz 2026 en Saltillo: fecha, ruta, categorías y costo del kit
Una mujer mayor sostiene a su gato en brazos, sentada junto a sus pertenencias delante de un edificio residencial que sufrió importantes daños en un ataque nocturno ruso, en Kiev, Ucrania, el 20 de agosto de 2026.

Un ataque con misiles rusos contra la capital de Ucrania deja al menos 14 muertos y 33 heridos
También podrían alcanzar a gobiernos, bancos, empresas, instituciones financieras, aeropuertos y otras entidades que, a juicio de Washington, continúen proporcionando respaldo económico o comercial a Teherán.

Trump anuncia el ‘Día D económico’ contra Irán, ‘la operación económica más aplastante jamás realizada’