‘Tómala Cochino’: sorprenden a hombre tirando 10 toneladas de escombro en Saltillo y lo multan

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    ‘Tómala Cochino’: sorprenden a hombre tirando 10 toneladas de escombro en Saltillo y lo multan
    Elementos de la Policía Ambiental atendieron el reporte ciudadano en Brisas Poniente. CORTESÍA

Un reporte ciudadano permitió detectar y detener a un hombre que presuntamente depositaba alrededor de 10 toneladas de escombro en un predio de Brisas Poniente

Un reporte ciudadano permitió a elementos de la Policía Ambiental detener a una persona que presuntamente se encontraba depositando alrededor de 10 toneladas de escombro en un predio ubicado sobre el bulevar Vito Alessio Robles, en la colonia Brisas Poniente de Saltillo.

El hecho ocurrió este jueves, como parte de las acciones de vigilancia de la campaña “Tómala Cochino”, implementada por el Gobierno Municipal de Saltillo para combatir la disposición irregular de basura y residuos en calles, terrenos y espacios públicos.

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$!Brandon Alexis “N” fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.
Brandon Alexis “N” fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente. CORTESÍA

Tras recibir el aviso, los agentes acudieron al sitio señalado y localizaron un camión perteneciente a la empresa KMP, Obra Civil e Hidráulica, que presuntamente era utilizado para descargar el material. En el lugar fue detenido Brandon Alexis “N”, quien posteriormente quedó a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

El Gobierno Municipal advirtió que este tipo de conductas pueden derivar en sanciones económicas contempladas en el reglamento municipal, las cuales pueden alcanzar hasta 55 mil pesos, dependiendo de las circunstancias y de la infracción cometida.

La campaña “Tómala Cochino” busca involucrar directamente a los habitantes de Saltillo en la detección de quienes arrojan basura o residuos de manera ilegal. A través de los reportes ciudadanos, las autoridades pueden ubicar puntos donde se realizan estas prácticas y actuar para evitar que se conviertan en tiraderos clandestinos.

El Ayuntamiento exhortó a la población a denunciar cualquier caso en el que se observe a personas tirando basura, escombro u otros residuos en calles, avenidas, lotes baldíos, arroyos o espacios públicos. Para ello, se encuentra disponible el teléfono 844-414-11-14, mediante el cual se pueden realizar los reportes para que sean atendidos por la autoridad correspondiente.

$!El camión fue localizado mientras presuntamente descargaba alrededor de 10 toneladas de escombro.
El camión fue localizado mientras presuntamente descargaba alrededor de 10 toneladas de escombro. CORTESÍA

Con estas acciones, el Gobierno Municipal pretende reforzar el cumplimiento de las disposiciones ambientales y de limpieza, además de promover una mayor responsabilidad entre los habitantes para conservar en mejores condiciones los espacios públicos de la ciudad.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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