‘Tómala Cochino’: sorprenden a hombre tirando 10 toneladas de escombro en Saltillo y lo multan

El hecho ocurrió este jueves, como parte de las acciones de vigilancia de la campaña “Tómala Cochino”, implementada por el Gobierno Municipal de Saltillo para combatir la disposición irregular de basura y residuos en calles, terrenos y espacios públicos.

Un reporte ciudadano permitió a elementos de la Policía Ambiental detener a una persona que presuntamente se encontraba depositando alrededor de 10 toneladas de escombro en un predio ubicado sobre el bulevar Vito Alessio Robles, en la colonia Brisas Poniente de Saltillo.

Tras recibir el aviso, los agentes acudieron al sitio señalado y localizaron un camión perteneciente a la empresa KMP, Obra Civil e Hidráulica, que presuntamente era utilizado para descargar el material. En el lugar fue detenido Brandon Alexis “N”, quien posteriormente quedó a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

El Gobierno Municipal advirtió que este tipo de conductas pueden derivar en sanciones económicas contempladas en el reglamento municipal, las cuales pueden alcanzar hasta 55 mil pesos, dependiendo de las circunstancias y de la infracción cometida.

La campaña “Tómala Cochino” busca involucrar directamente a los habitantes de Saltillo en la detección de quienes arrojan basura o residuos de manera ilegal. A través de los reportes ciudadanos, las autoridades pueden ubicar puntos donde se realizan estas prácticas y actuar para evitar que se conviertan en tiraderos clandestinos.

El Ayuntamiento exhortó a la población a denunciar cualquier caso en el que se observe a personas tirando basura, escombro u otros residuos en calles, avenidas, lotes baldíos, arroyos o espacios públicos. Para ello, se encuentra disponible el teléfono 844-414-11-14, mediante el cual se pueden realizar los reportes para que sean atendidos por la autoridad correspondiente.