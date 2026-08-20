Egoísmo le está ganando a la generosidad

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Opinión
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    Egoísmo le está ganando a la generosidad
    El obispo Rogelio Cabrera López Arzobispo de Monterrey. Grupo Detona/Diseño de Edwin Sánchez Landeros

Plácido Garza DETONA respetuosamente, frases promulgadas por el Arzobispo de Monterrey, con gran aplicación en la realidad actual

¿Les platico? ¡Arre!

Don Rogelio Cabrera López presidió la ceremonia en la que tres seminaristas de la Iglesia Católica, tomaron sus votos perpetuos en el Convento del Espíritu Santo, del pueblo mágico, Santiago, NL.

Su mensaje y otros momentos importantes de esta celebración son detonados íntegramente mediante el material gráfico que ilustra este artículo, Me tomo la libertad de citar algunas de sus expresiones, acomodadas para resignificar los momentos sociopolíticos que vivimos en México y en el mundo. Aquí van:

- Los votos son para ser más generosos, para romper el círculo del egoísmo que representa el dinero, el poder y el placer.

$!El obispo Rogelio Cabrera López Arzobispo de Monterrey.
El obispo Rogelio Cabrera López Arzobispo de Monterrey. Grupo Detona/Diseño de Edwin Sánchez Landeros

- Debemos salir de nosotros mismos.

- No podemos ser indiferentes ante el pueblo que sufre y que está extraviado.

- No debemos apropiarnos de lo que no es nuestro.

- No debemos apropiarnos de la gente, porque no nos pertenece.

$!El obispo Rogelio Cabrera López Arzobispo de Monterrey presidió la ceremonia en la que tres seminaristas tomaron sus votos perpetuos en el Convento del Espíritu Santo, del pueblo mágico, Santiago, NL.
El obispo Rogelio Cabrera López Arzobispo de Monterrey presidió la ceremonia en la que tres seminaristas tomaron sus votos perpetuos en el Convento del Espíritu Santo, del pueblo mágico, Santiago, NL. Grupo Detona

- La tenemos descuidada debido a nuestros egoísmos.

- Los líderes han descuidado el rebaño que anda disperso por el mundo.

- El buen pastor da la vida por sus ovejas. Conoce a las ovejas y ellas lo conocen a Él.

- Siempre es necesario hacer un examen de conciencia.

- Aquí, hoy, hay un padre de República Dominicana. Otro de Los Ángeles. De México. De muchos otros lados.

$!El obispo Rogelio Cabrera López Arzobispo de Monterrey presidió la ceremonia en la que tres seminaristas tomaron sus votos perpetuos en el Convento del Espíritu Santo, del pueblo mágico, Santiago, NL.
El obispo Rogelio Cabrera López Arzobispo de Monterrey presidió la ceremonia en la que tres seminaristas tomaron sus votos perpetuos en el Convento del Espíritu Santo, del pueblo mágico, Santiago, NL. Grupo Detona

- Todos estamos en este pastoreo pero debemos revisarnos continuamente.

- Hoy le está ganando el egoísmo a la generosidad.

- Debemos cumplir las expectativas que Dios tiene de cada uno de nosotros y en especial de los líderes, que no se pertenecen a sí mismos. Le pertenecen al pueblo.

- Aunque todavía no participan del pastoreo ordenado, ya se están preparando para ello.

- No nos apacentemos a nosotros mismos.

- México, el mundo entero, requiere la palabra amable, tierna.

- No trates a las ovejas con crueldad, sino con la ternura de quien las ama, cuando nos ponemos enfrente de nuestros errores debemos hacerlo para retornar a la unidad no al enfrentamiento. Esto es convertirse, regresar al amor.

- No es solamente un cambio de conducta o de moral. Es un cambio teológico.

- Lo primero es unirnos y si lo estamos, podemos dar frutos de bondad, de bien para la comunidad.

- Confórmense con su denario.

- Debemos alegrarnos cuando el pueblo recibe ese denario. (Dado su tamaño compacto, el denario es fácil de llevar en el bolsillo, la billetera o colgado en el espejo retrovisor del coche, permitiendo a los fieles tener un objeto de oración al alcance en cualquier momento).

- Debemos alegrarnos siempre con el pueblo, con el que llega -a lo mejor- en el último momento de su vida. Con el que llega temprano o antes.

- ¿Se van a enojar conmigo porque soy bueno? ¡Claro que no! porque debemos amar independiente de los tiempos.

- Hay que respetar las historias de cada persona. Cada uno tiene su tiempo para llegar a la conversión.

- El que predica sabe esperar.

- No es el poder de la palabra la que convence, sino el modo misterioso con que se toca el corazón de las personas.

- Los líderes deben dejarse ayudar.

- No es fácil serle fiel a las promesas que uno hace.

- El Señor nos quiere generosos.

- No se preocupen solo de ustedes. Siempre debemos pensar en los demás, vivir con actitud agradecida.

- Agradecer a los hermanos que habiendo estado extraviados, quieren regresar.

- El camino del bien, del ministerio ordenado, está lleno de minas que pueden explotar en cualquier momento, pero es una bonita aventura.

- Dios les irá indicando la ruta que han de seguir.

- Nunca se debe pedir obediencia irracional.

- Debemos reacomodar las cosas porque llegó una cosecha muy fuerte y hay trabajo para todos.

Ahora, aquí está la forma en que don Rogelio leyó e interpretó el Evangelio de Hoy:

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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