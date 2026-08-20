‘Estuve 6 horas en Telcel y no pude hacer el registro porque mi INE vence en diciembre’; usuarios padecen largas filas en Saltillo

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    ‘Estuve 6 horas en Telcel y no pude hacer el registro porque mi INE vence en diciembre’; usuarios padecen largas filas en Saltillo
    Usuarios hicieron fila bajo el sol este jueves para realizar el registro de sus líneas telefónicas en un centro de atención de Saltillo. OMAR SAUCEDO

Mientras las filas para registrar líneas alcanzaron hasta tres horas en Saltillo, un usuario aseguró que pasó seis horas en un centro de atención sin poder completar el trámite por la vigencia de su credencial

Un usuario aseguró que permaneció alrededor de seis horas en un centro de atención Telcel de Saltillo y, pese a la espera, no pudo completar el registro de su línea. Según relató, personal del establecimiento le indicó que el sistema no aceptaba su credencial del INE debido a que vence en diciembre próximo.

El hombre acudió este jueves al centro ubicado sobre Presidente Cárdenas, donde las filas para realizar el trámite continuaron durante la tarde. Llegó alrededor de las 9:00 horas y permaneció en el establecimiento hasta aproximadamente las 15:00.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/largas-filas-en-companias-telefonicas-por-registro-de-lineas-en-torreon-JP22962964

“No pude hacer el registro porque me dice la persona que me atendió que con esta credencial no lo deja”, explicó mientras mostraba su identificación, cuya vigencia, señaló, concluye el 31 de diciembre de 2026.

El usuario cuestionó que no pudiera realizar el procedimiento pese a que, de acuerdo con la fecha impresa en su credencial, esta continúa vigente. Ante la imposibilidad de completar el registro, dijo que tendrá que regresar nuevamente al centro de atención.

Explicó que antes de acudir personalmente había intentado realizar el procedimiento por internet, pero tampoco pudo ingresar. Una vez frente a un asesor, señaló, la atención tomó aproximadamente 10 minutos, después de haber permanecido varias horas en espera.

DE 50 MINUTOS A HASTA TRES HORAS

El caso ocurrió durante una jornada en la que continuaron las filas en el centro de atención. En días anteriores, usuarios habían reportado esperas de entre 40 y 50 minutos; durante un recorrido realizado este jueves, algunas de las personas consultadas señalaron que llevaban hasta tres horas esperando.

$!Las fallas y dificultades para realizar el procedimiento en línea llevaron a algunos usuarios a acudir personalmente al centro de atención.
Las fallas y dificultades para realizar el procedimiento en línea llevaron a algunos usuarios a acudir personalmente al centro de atención. SERGIO SOTO

Alrededor de las 15:00 horas, el establecimiento ubicado en Presidente Cárdenas atendía aproximadamente el boleto 144, mientras continuaban llegando personas con números superiores al 209.

Personal del centro estimó en ese momento una espera aproximada de dos horas. Algunos usuarios, sin embargo, señalaron que el tiempo podía alcanzar alrededor de tres horas.

LA VÍA DIGITAL TAMBIÉN PRESENTA PROBLEMAS

Las dificultades para realizar el registro en línea fueron otro de los motivos señalados por quienes optaron por acudir presencialmente al establecimiento.

$!Usuarios relataron haber llegado alrededor de las 9:00 horas y salir cerca de las 15:00 sin poder completar el registro de su línea.
Usuarios relataron haber llegado alrededor de las 9:00 horas y salir cerca de las 15:00 sin poder completar el registro de su línea.

Una usuaria explicó que había intentado completar el trámite por internet, pero únicamente recibía mensajes de error. “Decían así, error, error”, relató.

También aseguró que tenía problemas para acceder a WhatsApp y que había intentado realizar el procedimiento desde el día anterior. “No se entra ni al WhatsApp ni a nada, nada, absolutamente nada”, afirmó.

$!Personas de distintas edades acudieron al establecimiento para realizar el trámite; entre ellas había adultos mayores que señalaron dificultades para hacerlo por internet.
Personas de distintas edades acudieron al establecimiento para realizar el trámite; entre ellas había adultos mayores que señalaron dificultades para hacerlo por internet.

Entre quienes esperaban había también adultos mayores. Una de las personas entrevistadas explicó que, en su caso, realizar el trámite por internet resultaba más complicado, por lo que decidió acudir directamente al centro de atención.

SIN AMPLIACIÓN DE HORARIO

Personal del establecimiento informó que el horario se mantiene de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo, sin una ampliación especial ante la demanda registrada.

Al preguntarle a un trabajador si acudir a primera hora podía representar una espera menor, respondió que durante la mañana también se había concentrado una cantidad importante de personas. “En la mañana había mucha fila”, comentó.

$!La demanda continuó durante la tarde en el establecimiento de Presidente Cárdenas, donde personal estimó esperas de alrededor de dos horas.
La demanda continuó durante la tarde en el establecimiento de Presidente Cárdenas, donde personal estimó esperas de alrededor de dos horas. OMAR SAUCEDO

El personal indicó que los asesores se encuentran atendiendo tanto los registros como los demás servicios del centro y señaló que el sistema ha presentado problemas durante estos días.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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