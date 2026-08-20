Fuertes vientos derriban postes de concreto que cayeron sobre vehículos, en Saltillo

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Saltillo
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    Fuertes vientos derriban postes de concreto que cayeron sobre vehículos, en Saltillo
    Los cables de alta tensión quedaron tendidos sobre el pavimento.
    Fuertes vientos derriban postes de concreto que cayeron sobre vehículos, en Saltillo
    Fuertes vientos derriban postes de concreto que cayeron sobre vehículos, en Saltillo

El incidente ocurrió en la avenida Las Teresitas, en Saltillo

Los fuertes vientos registrados la tarde de este jueves al sur de Saltillo provocaron el desplome de dos postes de concreto, los cuales cayeron sobre tres vehículos. El incidente generó afectaciones materiales y dejó sin energía eléctrica y servicio de internet a cientos de vecinos de la zona.

No se reportaron personas lesionadas como consecuencia del accidente.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas, cuando las ráfagas de viento provocaron la caída de uno de los postes ubicados sobre la avenida Las Teresitas, en su cruce con la calle Lechuguilla.

Al desplomarse, el poste tensó el cableado de alta tensión que se encontraba conectado a una segunda estructura de concreto, ocasionando que esta también cayera. Uno de los postes contaba con un transformador con capacidad de 20 mil voltios, por lo que la zona representaba un riesgo para peatones y automovilistas.

El segundo poste terminó encima de un camión de transporte de personal, mientras que otros vehículos también resultaron afectados por la caída de las estructuras y el cableado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/personas-en-situacion-de-calle-se-apropian-de-casas-del-centro-con-tecnicas-preocupantes-para-los-vecinos-NP22967749

Entre las unidades dañadas se encontraba una vagoneta de color blanco, una camioneta Nissan que permanecía estacionada y un automóvil de alquiler.

Los cables de alta tensión quedaron tendidos sobre el pavimento y encima de algunos de los vehículos, por lo que elementos de Tránsito Municipal implementaron un cierre preventivo de la circulación en ambos sentidos para evitar algún accidente.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudió al lugar para realizar las labores de atención, retiro y levantamiento del cableado, así como las maniobras necesarias para restablecer el suministro de energía eléctrica.

Los propietarios y responsables de los vehículos afectados permanecieron en el sitio a la espera de que se determinaran las condiciones para responder por los daños materiales ocasionados.

Algunos de los afectados solicitaron la intervención de sus respectivas compañías aseguradoras, con el propósito de realizar la evaluación de los daños y determinar el monto de las reparaciones.

Las autoridades mantuvieron el área bajo resguardo mientras continuaban los trabajos de la CFE y se revisaban las condiciones de seguridad de la infraestructura eléctrica.

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