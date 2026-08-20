Fuertes vientos derriban postes de concreto que cayeron sobre vehículos, en Saltillo

Los fuertes vientos registrados la tarde de este jueves al sur de Saltillo provocaron el desplome de dos postes de concreto, los cuales cayeron sobre tres vehículos. El incidente generó afectaciones materiales y dejó sin energía eléctrica y servicio de internet a cientos de vecinos de la zona.

No se reportaron personas lesionadas como consecuencia del accidente.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas, cuando las ráfagas de viento provocaron la caída de uno de los postes ubicados sobre la avenida Las Teresitas, en su cruce con la calle Lechuguilla.

Al desplomarse, el poste tensó el cableado de alta tensión que se encontraba conectado a una segunda estructura de concreto, ocasionando que esta también cayera. Uno de los postes contaba con un transformador con capacidad de 20 mil voltios, por lo que la zona representaba un riesgo para peatones y automovilistas.

El segundo poste terminó encima de un camión de transporte de personal, mientras que otros vehículos también resultaron afectados por la caída de las estructuras y el cableado.