Arde cabina de tráiler y provoca caos vial en la Monterrey–Saltillo

La carretera Monterrey–Saltillo registró afectaciones a la circulación vehicular durante aproximadamente dos horas, luego de que un tráiler se incendiara a la altura del kilómetro 43, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia.

El incidente ocurrió cerca de las 11:30 horas, cuando personal de Protección Civil y Bomberos del municipio de García, Nuevo León, acudió al lugar para atender el siniestro. De acuerdo con información oficial, el fuego se concentró en la cabina del vehículo, la cual fue consumida en su totalidad.

La unidad siniestrada corresponde a un tráiler de la empresa Transervicios Logísticos del Norte. Elementos de Bomberos de Nuevo León realizaron las maniobras necesarias para sofocar las llamas y evitar que el incendio se propagara a otras partes del vehículo o a la zona circundante.

Tras controlar la situación, las autoridades descartaron personas lesionadas y riesgos adicionales, por lo que posteriormente se procedió a la liberación de ambos sentidos de la vialidad.