Arde cabina de tráiler y provoca caos vial en la Monterrey–Saltillo

Saltillo
/ 25 enero 2026
    Arde cabina de tráiler y provoca caos vial en la Monterrey–Saltillo
    La cabina del tractocamión quedó completamente calcinada tras el siniestro registrado en el kilómetro 43. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

El siniestro paralizó por dos horas la carretera a la altura del kilómetro 43 en territorio de García, Nuevo León

La carretera Monterrey–Saltillo registró afectaciones a la circulación vehicular durante aproximadamente dos horas, luego de que un tráiler se incendiara a la altura del kilómetro 43, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia.

El incidente ocurrió cerca de las 11:30 horas, cuando personal de Protección Civil y Bomberos del municipio de García, Nuevo León, acudió al lugar para atender el siniestro. De acuerdo con información oficial, el fuego se concentró en la cabina del vehículo, la cual fue consumida en su totalidad.

TE PUEDE INTERESAR: Huye tras chocar contra puesto de comida y camioneta en Saltillo; buscan al responsable (video)

La unidad siniestrada corresponde a un tráiler de la empresa Transervicios Logísticos del Norte. Elementos de Bomberos de Nuevo León realizaron las maniobras necesarias para sofocar las llamas y evitar que el incendio se propagara a otras partes del vehículo o a la zona circundante.

Tras controlar la situación, las autoridades descartaron personas lesionadas y riesgos adicionales, por lo que posteriormente se procedió a la liberación de ambos sentidos de la vialidad.

