Huye tras chocar contra puesto de comida y camioneta en Saltillo; buscan al responsable (video)

Vecinos de la colonia Prados de San José, ubicada al oriente de Saltillo, difundieron un video en el que se observa a un sujeto causando daños a un puesto de comida y a una camioneta que se encontraba estacionada.

Los hechos ocurrieron a las 07:20 horas, tras un accidente vial registrado sobre la calle La Luz, entre Maravillas e Imperio Turco. Como presunto responsable se aprecia un vehículo Pontiac Grand Am, color rojo con la parte posterior y frontal en color blanco.

