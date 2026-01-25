Huye tras chocar contra puesto de comida y camioneta en Saltillo; buscan al responsable (video)

Saltillo
/ 25 enero 2026
    La camioneta Dodge Journey presentó daños en la cajuela y la defensa. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

El presunto responsable es el conductor de un Pontiac Grand Am rojo con partes blanca, quien huyó del lugar tras provocar el choque múltiple

Vecinos de la colonia Prados de San José, ubicada al oriente de Saltillo, difundieron un video en el que se observa a un sujeto causando daños a un puesto de comida y a una camioneta que se encontraba estacionada.

Los hechos ocurrieron a las 07:20 horas, tras un accidente vial registrado sobre la calle La Luz, entre Maravillas e Imperio Turco. Como presunto responsable se aprecia un vehículo Pontiac Grand Am, color rojo con la parte posterior y frontal en color blanco.

De acuerdo con la información, el automóvil impactó primero un puesto de comida, el cual fue proyectado contra una camioneta Dodge Journey, color azul, a la que le causó daños en la cajuela y la defensa.

Luego del choque múltiple, el conductor responsable se dio a la fuga. No obstante, gracias a cámaras de vigilancia instaladas en domicilios cercanos, se lograron captar algunas características del vehículo involucrado.

Los afectados señalaron que al contactar a la aseguradora de la camioneta les informaron que los daños materiales ascienden a aproximadamente 130 mil pesos.

El vehículo señalado como responsable huyó tras provocar daños a un puesto de comida y a una camioneta. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Indicaron además que, pese a haber solicitado la presencia de elementos de Tránsito Municipal, únicamente se levantó un acta del percance. Las autoridades orientaron a los afectados para que interpongan una denuncia formal ante la Agencia de Asuntos Viales de la Fiscalía General del Estado.

Finalmente, los vecinos y propietarios afectados esperan que a través de los videos se logre identificar el número de placas del vehículo responsable para su localización.

