Arde inmueble que se usaba para venta de terrenos en Santa María, Ramos Arizpe

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Saltillo
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    Arde inmueble que se usaba para venta de terrenos en Santa María, Ramos Arizpe
    Eran oficinas de venta de terrenEl siniestro ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Jalisco, donde las llamas consumieron parte de las antiguas oficinas que permanecían desocupadas desde hace varios años, de acuerdo con autoridades del lugar. ULISES MARTÍNEZ

El incendio fue atendido con apoyo de una cisterna proporcionada por una empresa del parque industrial, lo que permitió a los cuerpos de emergencia sofocar las llamas

Antes del mediodía de este viernes se registró un incendio en un predio abandonado ubicado en el Parque Industrial Santa María, en el municipio de Ramos Arizpe.

El siniestro ocurrió alrededor de las 10:00 horas en un inmueble localizado sobre la calle Jalisco, sin número. Debido a la presencia de fuego y a una columna de humo visible desde distintos puntos del sector, se solicitó la intervención del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe para controlar las llamas.

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$!Las autoridades informaron que las causas del incendio aún no han sido determinadas, aunque de manera preliminar no se descarta que el fuego haya sido provocado, lo que será parte de la investigación correspondiente.
Las autoridades informaron que las causas del incendio aún no han sido determinadas, aunque de manera preliminar no se descarta que el fuego haya sido provocado, lo que será parte de la investigación correspondiente. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Policía Preventiva Municipal y del Departamento de Tránsito y Vialidad, los bomberos lograron sofocar el incendio con el camión de ataque, así como con el apoyo de una cisterna proporcionada por la empresa Davisa.

Las autoridades informaron que las causas del incendio aún no han sido determinadas; sin embargo, elementos del cuerpo de bomberos señalaron de manera preliminar que el fuego pudo haber sido provocado.

$!La empresa Davisa brindó apoyo a los cuerpos de emergencia mediante la aportación de una cisterna de agua, lo que permitió reforzar las labores de combate al incendio registrado en el Parque Industrial Santa María.
La empresa Davisa brindó apoyo a los cuerpos de emergencia mediante la aportación de una cisterna de agua, lo que permitió reforzar las labores de combate al incendio registrado en el Parque Industrial Santa María. ULISES MARTÍNEZ

Rafael Saldaña indicó que el inmueble correspondía a antiguas oficinas de venta de terrenos del Parque Industrial Santa María, las cuales permanecían abandonadas desde hace tiempo.

Mientras se desarrollaban las labores de emergencia, personal de seguridad del parque industrial solicitó a los representantes de los medios de comunicación retirarse del lugar, al tratarse de una propiedad privada perteneciente a la empresa Davisa. El incidente también fue atendido por elementos de la corporación preventiva municipal.

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