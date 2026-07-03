Arde inmueble que se usaba para venta de terrenos en Santa María, Ramos Arizpe

Antes del mediodía de este viernes se registró un incendio en un predio abandonado ubicado en el Parque Industrial Santa María, en el municipio de Ramos Arizpe. El siniestro ocurrió alrededor de las 10:00 horas en un inmueble localizado sobre la calle Jalisco, sin número. Debido a la presencia de fuego y a una columna de humo visible desde distintos puntos del sector, se solicitó la intervención del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe para controlar las llamas.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Policía Preventiva Municipal y del Departamento de Tránsito y Vialidad, los bomberos lograron sofocar el incendio con el camión de ataque, así como con el apoyo de una cisterna proporcionada por la empresa Davisa. Las autoridades informaron que las causas del incendio aún no han sido determinadas; sin embargo, elementos del cuerpo de bomberos señalaron de manera preliminar que el fuego pudo haber sido provocado.

Rafael Saldaña indicó que el inmueble correspondía a antiguas oficinas de venta de terrenos del Parque Industrial Santa María, las cuales permanecían abandonadas desde hace tiempo. Mientras se desarrollaban las labores de emergencia, personal de seguridad del parque industrial solicitó a los representantes de los medios de comunicación retirarse del lugar, al tratarse de una propiedad privada perteneciente a la empresa Davisa. El incidente también fue atendido por elementos de la corporación preventiva municipal.