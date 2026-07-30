¿Qué hacer en Saltillo? Festival Comunión, Guerra de Chistes, tributo a My Chemical Romance, teatro y cine internacional

¿Qué hacer en Saltillo? Festival Comunión, Guerra de Chistes, tributo a My Chemical Romance, teatro y cine internacional

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Mauro Marines
por Mauro Marines

Este fin de semana hay mucho que hacer, incluido el inicio de la 79 Muestra Internacional de Cine

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Aunque ya terminaron el FutFest y el Festival Internacional de las Artes Saltillo, las actividades no acaban en la ciudad, y este fin de semana hay bastantes opciones para disfrutar del arte, la música, el teatro y el cine.

Festival Comunion

Este viernes el Loop Concert Bar reunirá en una misma tarde a Silverio, Valgur, El Pájaro del Mar, Gloory Hole, JAAN. y Altar, artistas locales e independientes que presentarán sus propuestas únicas, eclécticas y experimentales al público de Saltillo.

Las presentaciones inician a las 18:00 horas en el bar ubicado en el 520 del bulevar Jesús Valdés Sánchez. Los boletos se pueden adquirir por medio de passsline en 450 pesos, con acceso a todos los eventos de este viernes 31 de julio.

Guerra de Chistes en Saltillo

El popular grupo de comediantes integrado por el Juan Carlos “Borrego” Nava, Radamés de Jesús y Juan Carlos Casasola, junto con Yered Licona “La Wanders Lover” llega al AS Comedy Bar este viernes 31 de julio.

El evento inicia a las 21:00 horas y los boletos se pueden adquirir en la plataforma En Tu Taquilla por 550 o 660 pesos en el área VIP.

The Chemical Parade

La agrupación No Emos Muerto se presentará este sábado 1 de agosto en Beer Therapy Saltillo para presentar su tributo a la banda My Chemical Romance, con la participación de la banda In Tears como teloneros.

Las puertas se abren a las 21:00 horas y los boletos se pueden adquirir en Passline por 150 pesos.

Guerra en el teatro

La obra “La guerra en la isla de la paz” de Francisco Javier Sánchez Urbina se presentará este viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto en Teatro Garnica a las 20:00 horas, con boletos en 150 pesos para toda la familia y precio preferencial en 100 pesos para niños, estudiantes en INAPAM.

Con la dirección de Eva de Saramago esta historia habla sobre dos soldados de ejércitos enemigos que, por equivocación, llegaron a una isla aparentemente desierta de la cual buscan salir desesperadamente para cumplir con su “deber”. es entonces que se topan con Próspero, que harto de los conflictos bélicos, decidió exiliarse en la isla para dedicar su vida al estudio y el respeto por el mundo y la naturaleza.

Inicia la Muestra Internacional de Cine

Del 1 al 10 de agosto vuelve a Saltillo la edición número 79 de la Muestra Internacional de Cine, con dos funciones diarias en la Sala Emilio ‘Indio’ Fernández a las 17:00 y a las 19:30 horas —con excepción del día 8 que la segunda función será a las 20:00 horas—, con un costo de recuperación de 50 pesos y promoción permanente de 2x1.

La programación inicia el 1 de agosto con la película mexicana “Tus dos muertos”, dirigida por Daniel Castro Zimbrón. Esta cinta está basada en la novela homónima de Jorge Alberto Gudiño Hernández, explora la corrupción y la culpa así como una constante en el panorama judicial de México: el acceso a la justicia se ve condicionado por el estatus social y la posición económica.

El 2 de agosto se proyectará “Un hogar tras las rejas”, de la directora surcoreana Cha Jeong-yoon; mientras que el 3 de agosto llegará la producción francesa “Caso 137”, bajo la dirección de Dominik Moll.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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