¿Qué hacer en Saltillo? Festival Comunión, Guerra de Chistes, tributo a My Chemical Romance, teatro y cine internacional

Aunque ya terminaron el FutFest y el Festival Internacional de las Artes Saltillo, las actividades no acaban en la ciudad, y este fin de semana hay bastantes opciones para disfrutar del arte, la música, el teatro y el cine. Festival Comunion Este viernes el Loop Concert Bar reunirá en una misma tarde a Silverio, Valgur, El Pájaro del Mar, Gloory Hole, JAAN. y Altar, artistas locales e independientes que presentarán sus propuestas únicas, eclécticas y experimentales al público de Saltillo.

Las presentaciones inician a las 18:00 horas en el bar ubicado en el 520 del bulevar Jesús Valdés Sánchez. Los boletos se pueden adquirir por medio de passsline en 450 pesos, con acceso a todos los eventos de este viernes 31 de julio. Guerra de Chistes en Saltillo El popular grupo de comediantes integrado por el Juan Carlos “Borrego” Nava, Radamés de Jesús y Juan Carlos Casasola, junto con Yered Licona “La Wanders Lover” llega al AS Comedy Bar este viernes 31 de julio.

El evento inicia a las 21:00 horas y los boletos se pueden adquirir en la plataforma En Tu Taquilla por 550 o 660 pesos en el área VIP. The Chemical Parade La agrupación No Emos Muerto se presentará este sábado 1 de agosto en Beer Therapy Saltillo para presentar su tributo a la banda My Chemical Romance, con la participación de la banda In Tears como teloneros.

Las puertas se abren a las 21:00 horas y los boletos se pueden adquirir en Passline por 150 pesos. Guerra en el teatro La obra “La guerra en la isla de la paz” de Francisco Javier Sánchez Urbina se presentará este viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto en Teatro Garnica a las 20:00 horas, con boletos en 150 pesos para toda la familia y precio preferencial en 100 pesos para niños, estudiantes en INAPAM.

Con la dirección de Eva de Saramago esta historia habla sobre dos soldados de ejércitos enemigos que, por equivocación, llegaron a una isla aparentemente desierta de la cual buscan salir desesperadamente para cumplir con su “deber”. es entonces que se topan con Próspero, que harto de los conflictos bélicos, decidió exiliarse en la isla para dedicar su vida al estudio y el respeto por el mundo y la naturaleza. Inicia la Muestra Internacional de Cine Del 1 al 10 de agosto vuelve a Saltillo la edición número 79 de la Muestra Internacional de Cine, con dos funciones diarias en la Sala Emilio ‘Indio’ Fernández a las 17:00 y a las 19:30 horas —con excepción del día 8 que la segunda función será a las 20:00 horas—, con un costo de recuperación de 50 pesos y promoción permanente de 2x1.