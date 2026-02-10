Arde maderería en Saltillo; propietario sospecha de venganza por ruptura amorosa

Saltillo
/ 10 febrero 2026
    El incendio se registró alrededor de las 13:45 horas en la intersección de Eliseo Mendoza y Camino Vecinal. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Rodolfo ¨N¨ sospecha que el incendio en su maderería fue provocado como venganza y que la mujer involucrada pudo haber contratado a terceros para consumar el ataque

Aparentemente, una ruptura amorosa desencadenó que la ira de una mujer se convirtiera en agresión contra las propiedades de su antigua pareja, a quien había amenazado previamente. La principal sospechosa estaría relacionada con el incendio de una maderería, en Saltillo.

Esto es lo que comenta Rodolfo ¨N¨, de 47 años, propietario del negocio ubicado en la intersección de Eliseo Mendoza y Camino Vecinal a General Cepeda, lugar donde ocurrieron los hechos alrededor de la 13:45 horas.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Identifican a agresores de joven a batazos en Plaza Cocoa; no irán a juicio, buscarán acuerdo

$!La maderería quedó completamente reducida a cenizas tras el incendio ocurrido en General Cepeda.
La maderería quedó completamente reducida a cenizas tras el incendio ocurrido en General Cepeda. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Rodolfo explicó que, aunque no puede asegurarlo, la idea pasó por su cabeza porque hace unos días la mujer con la que mantenía relación sufrió un incendio en su domicilio cercano, y él fue señalado como responsable; ella le habría advertido que se vengaría.

$!Bomberos de las estaciones Sur y Poniente trabajaron varias horas para controlar el fuego.
Bomberos de las estaciones Sur y Poniente trabajaron varias horas para controlar el fuego. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El hombre sospecha que la mujer pudo haber pagado a terceros para que incendiara su comercio, el cual terminó completamente reducido a cenizas. Con esta información, acudió a las autoridades para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine si la línea de investigación es correcta.

$!Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas durante el siniestro.
Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas durante el siniestro. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Personal de bomberos de las estaciones Sur y Poniente acudió al lugar y logró controlar el incendio después de varias horas, debido al material inflamable que se encontraba en la maderería. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas.

