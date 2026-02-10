Arde maderería en Saltillo; propietario sospecha de venganza por ruptura amorosa

Aparentemente, una ruptura amorosa desencadenó que la ira de una mujer se convirtiera en agresión contra las propiedades de su antigua pareja, a quien había amenazado previamente. La principal sospechosa estaría relacionada con el incendio de una maderería, en Saltillo.

Esto es lo que comenta Rodolfo ¨N¨, de 47 años, propietario del negocio ubicado en la intersección de Eliseo Mendoza y Camino Vecinal a General Cepeda, lugar donde ocurrieron los hechos alrededor de la 13:45 horas.

