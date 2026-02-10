Saltillo: Identifican a agresores de joven a batazos en Plaza Cocoa; no irán a juicio, buscarán acuerdo

Un joven fue brutalmente agredido por un grupo de cuatro sujetos en el estacionamiento de la Plaza Cocoa, en Saltillo. Los atacantes utilizaron un bate para golpearlo y le robaron su cartera, celular y las llaves de su motocicleta.

Después de la denuncia formal, la Fiscalía General del Estado confirmó que los presuntos responsables son menores de edad. Julio Loera, delegado de la Región Sureste, informó que los jóvenes ya están plenamente identificados y bajo seguimiento de la autoridad.

“La víctima se presenta en compañía de su abogado desde el fin de semana. Y pues ya tenemos efectivamente identificados a los agresores”, señaló el funcionario respecto al avance de las investigaciones tras la viralización del video en redes sociales.

Debido a su condición de menores, los implicados comparecieron con representación legal para buscar una resolución que no llegue a juicio. “Ya también comparecieron por ahí en compañía de un abogado y ahorita están en pláticas para llegar a una salida alterna”.

La carpeta de investigación se mantiene abierta por los daños físicos y el robo de las pertenencias del afectado. “Obviamente nosotros iniciamos la carpeta de investigación por el tema de las lesiones y por lo que en su momento les sustrajeron”, explicó el delegado.