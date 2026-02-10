Saltillo: Identifican a agresores de joven a batazos en Plaza Cocoa; no irán a juicio, buscarán acuerdo

Saltillo
/ 10 febrero 2026
    Un grupo de jóvenes agredió a otro en el estacionamiento de una plaza. FOTO: ESPECIAL

Implicados en ataque con bate inician proceso de mediación ministerial

Un joven fue brutalmente agredido por un grupo de cuatro sujetos en el estacionamiento de la Plaza Cocoa, en Saltillo. Los atacantes utilizaron un bate para golpearlo y le robaron su cartera, celular y las llaves de su motocicleta.

Después de la denuncia formal, la Fiscalía General del Estado confirmó que los presuntos responsables son menores de edad. Julio Loera, delegado de la Región Sureste, informó que los jóvenes ya están plenamente identificados y bajo seguimiento de la autoridad.

“La víctima se presenta en compañía de su abogado desde el fin de semana. Y pues ya tenemos efectivamente identificados a los agresores”, señaló el funcionario respecto al avance de las investigaciones tras la viralización del video en redes sociales.

Debido a su condición de menores, los implicados comparecieron con representación legal para buscar una resolución que no llegue a juicio. “Ya también comparecieron por ahí en compañía de un abogado y ahorita están en pláticas para llegar a una salida alterna”.

La carpeta de investigación se mantiene abierta por los daños físicos y el robo de las pertenencias del afectado. “Obviamente nosotros iniciamos la carpeta de investigación por el tema de las lesiones y por lo que en su momento les sustrajeron”, explicó el delegado.

$!Julio Loera, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste.
Julio Loera, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ

Sobre el motivo de la agresión, el delegado mencionó que existe una versión de conflicto previo entre los involucrados. “Por parte de las personas que agreden sí refieren que previo a ello hubo una situación en la que se pusieron ambas partes en situación de conflicto”.

Loera aclaró que no se trata de una banda dedicada al robo en plazas comerciales, sino de un incidente aislado entre particulares. “Revisamos por ahí los perfiles de las personas y no son gente que tenga antecedentes previos con nosotros”, puntualizó.

El proceso se mantiene en fase ministerial bajo los lineamientos de justicia para adolescentes. “Ya el día de ayer se presentaron por parte de ellos un abogado que estuvo en pláticas con la víctima y su asesor jurídico”, concluyó Loera sobre el posible acuerdo.

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

