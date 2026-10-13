Arde negocio clausurado con 40 toneles de posible diésel en la Monterrey-Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El inmueble tenía una estructura de lámina y se encontraba en el kilómetro 32; la Guardia Nacional tomó conocimiento de los hechos y no se reportaron personas lesionadas
Un incendio se registró en un comercio ilegal con estructura de lámina, ubicado en el kilómetro 32 de la carretera Monterrey-Saltillo, en dirección a la capital coahuilense, a la altura del restaurante conocido como “El Pariente”.
Al arribar al lugar, el personal del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe encontró el establecimiento en llamas y comenzó las labores para controlar el fuego.
En el interior del negocio se encontraban alrededor de 40 toneles con capacidad de 200 litros cada uno, aparentemente utilizados para almacenar diésel.
Los elementos realizaron maniobras de sofocación para combatir el incendio y evitar que continuara propagándose.
Hasta el momento de la atención, no se reportaron personas lesionadas. Además, en el sitio no se encontraba ninguna persona responsable del establecimiento.
Personal de la Guardia Nacional quedó a cargo de tomar conocimiento de los hechos. Se dio a conocer que el lugar ya había sido clausurado meses atrás.