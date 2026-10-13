Arde negocio clausurado con 40 toneles de posible diésel en la Monterrey-Saltillo

Un incendio se registró en un comercio ilegal con estructura de lámina, ubicado en el kilómetro 32 de la carretera Monterrey-Saltillo, en dirección a la capital coahuilense, a la altura del restaurante conocido como “El Pariente”.

Al arribar al lugar, el personal del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe encontró el establecimiento en llamas y comenzó las labores para controlar el fuego.