Confirman localización de alumna del CBTis 97 tras reporte de desaparición en Saltillo

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    Confirman localización de alumna del CBTis 97 tras reporte de desaparición en Saltillo
    María de los Ángeles Briones Luevano, de 15 años, fue vista por última vez el 9 de octubre en Saltillo. REDES SOCIALES

La comunidad escolar difundió una ficha para solicitar apoyo ciudadano; hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias del caso

María de los Ángeles ¨N¨, de 15 años, quien había sido reportada como desaparecida tras ser vista por última vez el pasado 9 de octubre en Saltillo, ya fue localizada, luego de que se difundiera una solicitud de apoyo para dar con su paradero.

El caso generó atención en la comunidad escolar del CBTis 97, plantel que compartió en redes sociales una ficha de búsqueda para solicitar la colaboración de la ciudadanía en la localización de la adolescente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/rescatan-a-tres-jovenes-que-se-perdieron-en-la-sierra-del-canon-de-san-lorenzo-en-saltillo-MH24102709

La información difundida señalaba que la menor había sido vista por última vez en Saltillo y describía sus características físicas, entre ellas cabello negro y lacio, una estatura aproximada de 1.58 metros, además del uso de lentes y un piercing en la nariz.

Tras darse a conocer su localización, concluyó el llamado difundido para obtener información sobre su paradero. Hasta el momento, no se cuenta con detalles confirmados sobre las circunstancias en las que fue encontrada.

https://www.facebook.com/photo?fbid=1518918753615402&set=pcb.1518919010282043

Se recomienda consultar los canales oficiales de las autoridades para conocer cualquier actualización sobre el caso.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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