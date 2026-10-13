Confirman localización de alumna del CBTis 97 tras reporte de desaparición en Saltillo

María de los Ángeles ¨N¨, de 15 años, quien había sido reportada como desaparecida tras ser vista por última vez el pasado 9 de octubre en Saltillo, ya fue localizada, luego de que se difundiera una solicitud de apoyo para dar con su paradero.

El caso generó atención en la comunidad escolar del CBTis 97, plantel que compartió en redes sociales una ficha de búsqueda para solicitar la colaboración de la ciudadanía en la localización de la adolescente.