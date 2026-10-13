Confirman localización de alumna del CBTis 97 tras reporte de desaparición en Saltillo
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La comunidad escolar difundió una ficha para solicitar apoyo ciudadano; hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias del caso
María de los Ángeles ¨N¨, de 15 años, quien había sido reportada como desaparecida tras ser vista por última vez el pasado 9 de octubre en Saltillo, ya fue localizada, luego de que se difundiera una solicitud de apoyo para dar con su paradero.
El caso generó atención en la comunidad escolar del CBTis 97, plantel que compartió en redes sociales una ficha de búsqueda para solicitar la colaboración de la ciudadanía en la localización de la adolescente.
La información difundida señalaba que la menor había sido vista por última vez en Saltillo y describía sus características físicas, entre ellas cabello negro y lacio, una estatura aproximada de 1.58 metros, además del uso de lentes y un piercing en la nariz.
Tras darse a conocer su localización, concluyó el llamado difundido para obtener información sobre su paradero. Hasta el momento, no se cuenta con detalles confirmados sobre las circunstancias en las que fue encontrada.
Se recomienda consultar los canales oficiales de las autoridades para conocer cualquier actualización sobre el caso.