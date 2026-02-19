Arqui Juve protagoniza momento incómodo en la CDMX tras ser confundido con periodista

Un momento inesperado en plena grabación terminó convirtiéndose en tendencia en redes sociales. El arquitecto e influencer Diego de León Alvarado, conocido en plataformas digitales como “Arqui Juve”, protagonizó un episodio viral luego de ser confundido con periodista mientras realizaba contenido en la Ciudad de México.

De acuerdo con el video difundido en TikTok, un creador de contenido se acercó al arquitecto durante una grabación en vía pública y lo abordó como si formara parte de la prensa. El intercambio generó un momento incómodo y ligeramente tenso, situación que rápidamente captó la atención de usuarios en redes sociales.

El clip comenzó a circular con comentarios divididos: mientras algunos defendieron el derecho del influencer a trabajar sin interrupciones, otros consideraron que se trató de una interacción espontánea sin mayor intención.

Tras la publicación del video, el propio arquitecto intervino en los comentarios para aclarar lo ocurrido. Fiel a su estilo frontal y sin rodeos, escribió:

“Cuando estoy jalando, no me gusta que me estén chngndo.”

La frase, contundente y directa, fue interpretada por sus seguidores como una reafirmación de su personalidad: en horario laboral no hay espacio para entrevistas improvisadas ni dinámicas fuera de contexto.

El comentario también reforzó la imagen pública que ha construido en redes: un perfil profesional que privilegia el trabajo sobre el espectáculo, incluso cuando se encuentra generando contenido digital.

El episodio abrió una conversación más amplia sobre los límites entre lo público y lo privado en la era de las redes sociales, especialmente cuando se trata de figuras con presencia digital que desarrollan actividades profesionales en espacios abiertos.

Mientras algunos usuarios se posicionaron en el “team déjenlo trabajar”, argumentando que cualquier profesionista merece respeto durante su jornada laboral, otros defendieron la espontaneidad de las redes y consideraron que se trató de una pregunta sin mala intención.

Como suele ocurrir con este tipo de situaciones, el momento incómodo trascendió el hecho original y terminó convirtiéndose en otro capítulo viral dentro del universo digital que rodea a Arqui Juve.