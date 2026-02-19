Arqui Juve protagoniza momento incómodo en la CDMX tras ser confundido con periodista

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 19 febrero 2026
    Arqui Juve protagoniza momento incómodo en la CDMX tras ser confundido con periodista
    El arquitecto Diego de León, conocido como Arqui Juve, fue confundido con periodista mientras grababa contenido en la Ciudad de México. REDES SOCIALES

El arquitecto e influencer Diego de León fue confundido con periodista; tras la viralización, él mismo respondió en redes con su característico estilo directo

Un momento inesperado en plena grabación terminó convirtiéndose en tendencia en redes sociales. El arquitecto e influencer Diego de León Alvarado, conocido en plataformas digitales como “Arqui Juve”, protagonizó un episodio viral luego de ser confundido con periodista mientras realizaba contenido en la Ciudad de México.

De acuerdo con el video difundido en TikTok, un creador de contenido se acercó al arquitecto durante una grabación en vía pública y lo abordó como si formara parte de la prensa. El intercambio generó un momento incómodo y ligeramente tenso, situación que rápidamente captó la atención de usuarios en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Arqui Juve enfrenta demanda tras exhibir presuntas fallas en vivienda de Saltillo

El clip comenzó a circular con comentarios divididos: mientras algunos defendieron el derecho del influencer a trabajar sin interrupciones, otros consideraron que se trató de una interacción espontánea sin mayor intención.

Tras la publicación del video, el propio arquitecto intervino en los comentarios para aclarar lo ocurrido. Fiel a su estilo frontal y sin rodeos, escribió:

“Cuando estoy jalando, no me gusta que me estén chngndo.”

La frase, contundente y directa, fue interpretada por sus seguidores como una reafirmación de su personalidad: en horario laboral no hay espacio para entrevistas improvisadas ni dinámicas fuera de contexto.

El comentario también reforzó la imagen pública que ha construido en redes: un perfil profesional que privilegia el trabajo sobre el espectáculo, incluso cuando se encuentra generando contenido digital.

El episodio abrió una conversación más amplia sobre los límites entre lo público y lo privado en la era de las redes sociales, especialmente cuando se trata de figuras con presencia digital que desarrollan actividades profesionales en espacios abiertos.

Mientras algunos usuarios se posicionaron en el “team déjenlo trabajar”, argumentando que cualquier profesionista merece respeto durante su jornada laboral, otros defendieron la espontaneidad de las redes y consideraron que se trató de una pregunta sin mala intención.

Como suele ocurrir con este tipo de situaciones, el momento incómodo trascendió el hecho original y terminó convirtiéndose en otro capítulo viral dentro del universo digital que rodea a Arqui Juve.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Redes sociales
Viral

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En la masacre de Allende, hay versiones que consideran que hasta 300 personas fueron asesinadas.

Coahuila: Quedan 12 órdenes de captura pendientes por masacre en Allende
Coahuila se coloca entre las entidades con mayor respaldo ciudadano hacia el Ejército, según datos oficiales.

Reporta INEGI alta aceptación del Ejército en Coahuila, tiene confianza del 94%
Protección Civil de Saltillo contabiliza alrededor de 90 incendios en predios baldíos.

Saltillo registra 40% menos incendios en baldíos, pero advierten riesgo por calor y vegetación seca
El objetivo es obtener dinero o datos personales y bancarios.

Alertan por mensajes fraudulentos sobre supuestas multas de tránsito en Saltillo
Javier Díaz buscará platicar de diversos proyectos con la mandataria federal.

Saltillo buscará gestionar proyectos con la Federación durante visita de Sheinbaum: Alcalde
Reforma electoral

Reforma electoral
Ni venganza, ni perdón, ni vergüenza

Ni venganza, ni perdón, ni vergüenza
La Secretaría de Salud dio a conocer que brigadas saldrán a las calles a vacunar contra el dengue y el sarampión; las rutas serán dadas a conocer a través de las redes sociales.

Presentan Plan Estratégico 2026 contra dengue, rickettsia y sarampión en la Región Norte de Coahuila