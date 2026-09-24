‘Arqui Juve, tenemos una misión para usted’: niñas de Saltillo le piden rescatar las bancas de su escuela

“Arqui Juve, tenemos una misión para usted”, comienza el video protagonizado por las pequeñas, quienes decidieron recurrir a las redes sociales para pedir ayuda con una de las necesidades de su escuela.

SALTILLO, COAH.- Con una petición tan ingeniosa como directa, tres alumnas de la primaria Independencia, ubicada en la colonia Morelos de Saltillo, lanzaron un reto al influencer y arquitecto Diego Alvarado, conocido como Arqui Juve: rescatar las viejas bancas de cemento donde los estudiantes comen su lonche todos los días.

“Estas bancas ya están más cansadas que nosotros después de Educación Física”, comentan entre risas, antes de plantearle formalmente el desafío al arquitecto.

Sentadas sobre las bancas, que muestran el paso de los años y presentan grietas y desgaste, las niñas explicaron con humor por qué consideran que ya es momento de renovarlas.

Las estudiantes aseguraron que han seguido algunos de los trabajos que Arqui Juve ha realizado y, con la confianza que caracteriza a los niños, le señalaron que si ha intervenido en obras de gran tamaño, reparar unas bancas escolares debería ser una tarea sencilla.

“Hemos visto sus videos y hemos visto que usted se ha metido en cada obra que hasta miedo da, y si se ha metido en cada obra grande, nuestras bancas son pan comido para usted”, expresaron.

Después hicieron la petición central de su mensaje: que el arquitecto las “apadrine” para recuperar las bancas de la primaria.

“Usted verá si tienen arreglo, pero si ya dieron todo lo que tenían que dar, pues las demolemos”, propusieron las niñas a coro, dejando en manos del especialista determinar si las estructuras todavía pueden repararse o si necesitan ser reemplazadas.

La solicitud no solo busca mejorar el espacio que actualmente utilizan los alumnos, sino dejar una infraestructura que pueda ser aprovechada por las siguientes generaciones de estudiantes.

“Además, si usted nos ayuda se beneficiarían todos los niños que vienen más adelante también”, señalaron.

UN REGALO POR LOS 40 AÑOS

Las alumnas encontraron además una razón especial para hacer su petición: la primaria Independencia cumplió 40 años el 16 de septiembre.

Por ello, consideran que la rehabilitación de las bancas podría convertirse en un regalo para la comunidad escolar y en una forma de mejorar un espacio que ha sido utilizado por generaciones de alumnos.

La escuela se encuentra en la calle 10 número 299, en la colonia Morelos, en Saltillo.

Al final del video, las pequeñas lanzaron directamente la pregunta al arquitecto: “¿Acepta el reto?”.

EL ARQUI JUVE Y SUS OBRAS SOCIALES

La petición de las estudiantes está dirigida a un creador de contenido que ha ganado notoriedad, además de sus proyectos profesionales, por participar en trabajos de apoyo a personas y organizaciones que requieren mejorar sus espacios.

Entre las acciones que ha realizado se encuentran trabajos de apoyo a asilos de adultos mayores, así como la construcción y remodelación de viviendas para personas en situación vulnerable.

Con ese antecedente, las alumnas de la primaria Independencia apostaron por llamar su atención a través de un mensaje que combina humor, ingenio y una necesidad concreta de su comunidad escolar.

Ahora, las estudiantes esperan que su reto llegue hasta Arqui Juve y que las deterioradas bancas puedan tener una segunda oportunidad, ya sea mediante una reparación o con su sustitución por nuevas estructuras.