Arranca ampliación de centro comunitario en la colonia Hidalgo de Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, puso en marcha la ampliación del centro comunitario de la colonia Hidalgo, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, refrendando su compromiso de fortalecer espacios que promuevan el tejido social y mejoren la calidad de vida de las familias saltillenses. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Se convertirá en centro contra adicciones antiguo Hospital del Niño

La obra contempla la creación de un comedor comunitario y un Espacio DIF con servicios de psicología y consultas médicas. Durante el arranque, Díaz González destacó que estos espacios permiten a la ciudadanía integrarse a talleres y cursos que fomentan la convivencia y el desarrollo de habilidades. “Aquí trabajamos en base al sentir y pensar de la gente, y esta es una gran obra que va a beneficiar a las y los vecinos del sector”, señaló, acompañado por su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo. Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, informó que el proyecto incluye un área de cocina, alacena, oficina, consultorios, sala de espera y mantenimiento general del inmueble actual, con mejoras en ventanas, puertas y sanitarios.