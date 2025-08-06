Arranca ampliación de centro comunitario en la colonia Hidalgo de Saltillo

Saltillo
/ 6 agosto 2025
    Arranca ampliación de centro comunitario en la colonia Hidalgo de Saltillo
    El alcalde Javier Díaz González puso en marcha la ampliación del centro comunitario de la colonia Hidalgo. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González inició la ampliación del centro comunitario de la colonia Hidalgo, donde se construirá un comedor y un Espacio DIF con atención médica y psicológica, beneficiando a cientos de familias saltillenses

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, puso en marcha la ampliación del centro comunitario de la colonia Hidalgo, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, refrendando su compromiso de fortalecer espacios que promuevan el tejido social y mejoren la calidad de vida de las familias saltillenses.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Se convertirá en centro contra adicciones antiguo Hospital del Niño

$!Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, acompañó a su esposo en el arranque de la obra.
Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, acompañó a su esposo en el arranque de la obra. FOTO: CORTESÍA

La obra contempla la creación de un comedor comunitario y un Espacio DIF con servicios de psicología y consultas médicas. Durante el arranque, Díaz González destacó que estos espacios permiten a la ciudadanía integrarse a talleres y cursos que fomentan la convivencia y el desarrollo de habilidades. “Aquí trabajamos en base al sentir y pensar de la gente, y esta es una gran obra que va a beneficiar a las y los vecinos del sector”, señaló, acompañado por su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo.

Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, informó que el proyecto incluye un área de cocina, alacena, oficina, consultorios, sala de espera y mantenimiento general del inmueble actual, con mejoras en ventanas, puertas y sanitarios.

$!Vecinas de la colonia Hidalgo agradecieron al alcalde por apoyar su desarrollo con talleres y cursos.
Vecinas de la colonia Hidalgo agradecieron al alcalde por apoyar su desarrollo con talleres y cursos. FOTO: CORTESÍA

Vecinas como Imelda Moreno Guerrero, con 30 años en la colonia, agradecieron el esfuerzo municipal. “Antes aquí era un terreno baldío y daba miedo pasar, pero con el tiempo se convirtió en plaza y ahora como centro comunitario nos brinda talleres que son fuente de ingreso para las familias”, expresó.

El evento contó con la presencia de Álvaro Moreira Valdés, diputado local; Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; Gabriela Montemayor González, titular de Centros Comunitarios; integrantes del Comité Pro Obra y vecinos de la colonia Hidalgo.

Temas


obra pública
MUNICIPIO SALTILLO

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo, instó a la feligresía a trabajar por un mundo más justo y humano.

Saltillo: exhorta el obispo Raúl Vera a concluir la Fiesta del Santo Cristo reflexionando sobre el deber cristiano
Trabajadores en resistencia se apostaron desde temprana hora en el acceso de la planta 2 para impedir la salida de maquinaria industrial.

Exobreros de AHMSA frenan retiro de maquinaria en Monclova: ‘No sale nada hasta que nos paguen’
El IMSS exhorta a evitar el uso de medicamentos sin prescripción médica, pues pueden desencadenar complicaciones graves, especialmente en personas con enfermedades crónicas.

¡Cuidado! Automedicarse puede provocar desde úlceras o hasta la muerte: IMSS Coahuila
La prevención de una crisis emocional necesita una preparación conceptual y practica para tener una solución.

Coahuila: ¿Cómo identificar una crisis emocional y qué hacer para ayudar?
El alcalde recorrió el C2, que inició operaciones en etapa de prueba con 450 cámaras de vigilancia.

Carlos Villarreal refuerza la Policía de Monclova con 46 nuevos elementos y mandos
Ejecución al INE

Ejecución al INE
“Se dice que los ex dueños -los Ancira- quieren comprar la empresa con prestanombres y es algo que nos preocupa porque sería un golpe muy difícil para nosotros en tanto que nos han perjudicado esos empresarios. Y ahora que se vuelvan a quedar con la empresa, sería una burla y un golpe a las familias”, previno Julián Torres Ávalos.

Temen intento de compra de AHMSA por Ancira

¿Por qué Saltillo es una de las ciudades más importantes de México?

¿Por qué Saltillo es una de las ciudades más importantes de México?