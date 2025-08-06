Saltillo: Se convertirá en centro contra adicciones antiguo Hospital del Niño

La Región Sureste de Coahuila contará con un nuevo Centro de Atención Integral en Adicciones, el cual estará en las antiguas instalaciones del Hospital del Niño.

Para la adecuación de este inmueble se invertirán 4.8 millones de pesos, recurso que ya etiquetado. Aunque aún no se ha informado la fecha exacta de inicio de las obras, se espera que comiencen en el segundo semestre del año, ya que al corte de junio no se habían ejercido aún los fondos.

El centro no tendrá un enfoque hospitalario ni contará con internamiento, pero sí brindará atención en salud mental y contará con programas de autosuperación y actividades recreativas dirigidas a personas que han enfrentado problemas de adicciones u otros trastornos psicoemocionales.