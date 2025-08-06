Saltillo: Se convertirá en centro contra adicciones antiguo Hospital del Niño
Se invertirán 4.8 millones de pesos para adaptar sus instalaciones
La Región Sureste de Coahuila contará con un nuevo Centro de Atención Integral en Adicciones, el cual estará en las antiguas instalaciones del Hospital del Niño.
Para la adecuación de este inmueble se invertirán 4.8 millones de pesos, recurso que ya etiquetado. Aunque aún no se ha informado la fecha exacta de inicio de las obras, se espera que comiencen en el segundo semestre del año, ya que al corte de junio no se habían ejercido aún los fondos.
El centro no tendrá un enfoque hospitalario ni contará con internamiento, pero sí brindará atención en salud mental y contará con programas de autosuperación y actividades recreativas dirigidas a personas que han enfrentado problemas de adicciones u otros trastornos psicoemocionales.
El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, ha reconocido que las adicciones representan un problema creciente en el Estado, especialmente en zonas rurales. A ello se suman los constantes reportes de muertes en anexos que operan de forma irregular en municipios como Saltillo.
Esta situación ha motivado a las autoridades a actuar. La Secretaría de Salud estatal ha comenzado un censo de centros de rehabilitación privados, en el que ya se han documentado al menos 400 establecimientos que operan en distintos puntos de la entidad.
Por su parte, regidores de Saltillo como Mitchel Márquez han señalado desde campaña la necesidad urgente de contar con espacios formales y seguros para la rehabilitación, de modo que la población no tenga que recurrir a anexos que carecen de supervisión y personal capacitado para brindar atención especializada.