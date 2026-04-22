Arranca ampliación del C2 en Saltillo; destinan más de 8 mdp en videovigilancia

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, puso en marcha los trabajos de ampliación del Centro de Control y Comando (C2) de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el objetivo de fortalecer el modelo de seguridad y mantener a la capital coahuilense como una de las más seguras del país. El edil informó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, durante este año se invertirán mil 100 millones de pesos en materia de seguridad, de los cuales más de 8 millones de pesos se destinarán al C2. Esta inversión contempla la adecuación del edificio, así como la infraestructura tecnológica para la instalación y monitoreo de 500 cámaras adicionales.

Díaz González detalló que las nuevas cámaras representarán un incremento superior al 50 por ciento respecto a las existentes a inicios de 2025. “Reconozco ampliamente el liderazgo de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, con quien trabajamos en total coordinación para fortalecer nuestro modelo de seguridad”, apuntó el alcalde. “Seguiremos trabajando con determinación, con estrategia y en equipo, para blindar nuestra ciudad y mantener a Saltillo como un referente nacional en seguridad”, agregó. El alcalde recordó que en lo que va de 2026 se han concretado diversas acciones en materia de seguridad, como la rehabilitación del cuartel del Grupo de Reacción Sureste, así como la entrega de patrullas, motocicletas, chalecos balísticos y uniformes al estado de fuerza.

Por su parte, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, explicó que desde el C2 se monitorean en tiempo real las cámaras urbanas, se coordinan operativos y patrullajes, y se atienden reportes ciudadanos, entre otras labores de prevención, reacción e investigación. El funcionario señaló que con la ampliación se duplicará el número de estaciones de trabajo, al pasar de 10 a 20 espacios para monitoristas, lo que permitirá fortalecer la videovigilancia en la ciudad. Detalló que, en una primera etapa, el videowall será reubicado hacia una pared del doble de su tamaño, mientras que en una segunda fase se ampliará este sistema de pantallas, con el fin de mejorar el seguimiento de objetivos tanto en tiempo real como en grabaciones. Asimismo, se redistribuirán espacios, se renovarán instalaciones, se crearán nuevos accesos controlados y se rehabilitarán áreas como pisos, baños y el área de atención al público. Con ello, se concentrarán en un solo sitio los distintos canales de atención de emergencias. “La videovigilancia es una de las herramientas más eficientes y fundamentales que tenemos en Saltillo para la seguridad; con esta inversión para la remodelación del C2 la eficiencia se incrementará a favor de la seguridad de la población”, afirmó Garza Félix.

En representación del personal, la elemento del C2, Susana Aracely López García, destacó que la remodelación representa un incentivo para continuar trabajando con compromiso. “Es el reflejo de una inversión por la seguridad pública, quienes conformamos la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana estamos comprometidos a mantener una ciudad segura”, expresó.

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