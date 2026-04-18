Con ‘Bosques Urbanos’ y ‘Aquí Andamos’, mejoran espacios públicos en Saltillo

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Saltillo
/ 18 abril 2026
    Con ‘Bosques Urbanos’ y ‘Aquí Andamos’, mejoran espacios públicos en Saltillo
    El programa “Aquí Andamos” despliega 81 brigadas para mejorar calles, plazas y espacios públicos en Saltillo. CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Saltillo intensifica labores de reforestación, limpieza y rehabilitación de espacios públicos en distintos sectores, con el objetivo de fortalecer el entorno urbano y el tejido social

Con una estrategia enfocada en el cuidado del medio ambiente y la mejora de los espacios públicos, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene en marcha diversas acciones de reforestación, mantenimiento urbano y rehabilitación de áreas comunitarias en distintos sectores de la ciudad.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, y a través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, continúan los trabajos del programa “Bosques Urbanos Lineales”, mediante el cual se intervienen las principales vialidades con labores de reforestación que buscan mejorar la calidad ambiental y la imagen urbana.

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$!Cuadrillas municipales realizan trabajos de reforestación en vialidades como parte del programa “Bosques Urbanos Lineales”.
Cuadrillas municipales realizan trabajos de reforestación en vialidades como parte del programa “Bosques Urbanos Lineales”. CORTESÍA

De manera paralela, el programa “Aquí Andamos” despliega 81 cuadrillas en toda la ciudad, encargadas de reparar pavimento, rehabilitar espacios públicos, atender callejones y fortalecer la infraestructura urbana en beneficio de la población.

Como parte de estas acciones, y en atención a reportes ciudadanos realizados a través del chatbot “Saltillo Fácil”, personal municipal llevó a cabo labores de limpieza integral, deshierbe y retiro de material orgánico en la plaza pública “Carlos Canseco”, ubicada en la colonia Zapalinamé.

Simultáneamente, brigadas municipales realizaron trabajos de limpieza profunda en plazas de colonias como Federico Berrueto Ramón, Vistas de Peña Sur, La Rosaleda, Lomas del Refugio, Las Teresitas y Ciudad Las Torres, entre otras.

En el fraccionamiento San Patricio, las cuadrillas ejecutaron acciones de embellecimiento en la plaza pública, incluyendo la aplicación de pintura en juegos infantiles, bancas y mobiliario urbano, con el objetivo de ofrecer espacios más dignos y seguros para las familias.

$!Las labores de reforestación del programa “Bosques Urbanos Lineales” avanzan en vialidades principales, contribuyendo a mejorar la calidad del aire y el entorno urbano de Saltillo.
Las labores de reforestación del programa “Bosques Urbanos Lineales” avanzan en vialidades principales, contribuyendo a mejorar la calidad del aire y el entorno urbano de Saltillo. CORTESÍA
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$!La rehabilitación de la cancha en San Patricio impulsa el deporte y la convivencia familiar con apoyo del Gobierno del Estado.
La rehabilitación de la cancha en San Patricio impulsa el deporte y la convivencia familiar con apoyo del Gobierno del Estado. CORTESÍA

Además, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se rehabilitó la cancha deportiva del sector, mejorando sus condiciones para fomentar la actividad física y la convivencia entre habitantes de todas las edades.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral del Gobierno Municipal para fortalecer el tejido social, mediante la recuperación y mantenimiento de espacios públicos en los sectores poniente, oriente, sur, norte y centro de la capital de Coahuila.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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