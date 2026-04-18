Con ‘Bosques Urbanos’ y ‘Aquí Andamos’, mejoran espacios públicos en Saltillo

Con una estrategia enfocada en el cuidado del medio ambiente y la mejora de los espacios públicos, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene en marcha diversas acciones de reforestación, mantenimiento urbano y rehabilitación de áreas comunitarias en distintos sectores de la ciudad. Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, y a través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, continúan los trabajos del programa “Bosques Urbanos Lineales”, mediante el cual se intervienen las principales vialidades con labores de reforestación que buscan mejorar la calidad ambiental y la imagen urbana.

De manera paralela, el programa “Aquí Andamos” despliega 81 cuadrillas en toda la ciudad, encargadas de reparar pavimento, rehabilitar espacios públicos, atender callejones y fortalecer la infraestructura urbana en beneficio de la población. Como parte de estas acciones, y en atención a reportes ciudadanos realizados a través del chatbot “Saltillo Fácil”, personal municipal llevó a cabo labores de limpieza integral, deshierbe y retiro de material orgánico en la plaza pública “Carlos Canseco”, ubicada en la colonia Zapalinamé. Simultáneamente, brigadas municipales realizaron trabajos de limpieza profunda en plazas de colonias como Federico Berrueto Ramón, Vistas de Peña Sur, La Rosaleda, Lomas del Refugio, Las Teresitas y Ciudad Las Torres, entre otras. En el fraccionamiento San Patricio, las cuadrillas ejecutaron acciones de embellecimiento en la plaza pública, incluyendo la aplicación de pintura en juegos infantiles, bancas y mobiliario urbano, con el objetivo de ofrecer espacios más dignos y seguros para las familias.

Además, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se rehabilitó la cancha deportiva del sector, mejorando sus condiciones para fomentar la actividad física y la convivencia entre habitantes de todas las edades. Estas acciones forman parte de la estrategia integral del Gobierno Municipal para fortalecer el tejido social, mediante la recuperación y mantenimiento de espacios públicos en los sectores poniente, oriente, sur, norte y centro de la capital de Coahuila.

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