Destinarán más de 110 mdp para impulsar comunidades rurales de Saltillo

Con una inversión superior a los 110 millones de pesos para este 2026, el Gobierno Municipal de Saltillo reforzará el desarrollo del campo, en coordinación con el Gobierno del Estado y productores rurales, con el objetivo de mejorar la productividad y las condiciones de vida en las comunidades. Durante la entrega de apoyos en el ejido Hedionda Grande, el alcalde Javier Díaz González destacó que esta inversión permitirá llevar programas productivos, sociales y obras a las 106 comunidades rurales del municipio.

“Hoy venimos a refrendar nuestro compromiso para fortalecer el campo con dos vertientes muy claras: la productiva, que impulsa la agricultura y la ganadería, y la social, que mejora las condiciones de vida de las familias”, expresó. El edil recordó que en 2025 se destinaron más de 100 millones de pesos al sector rural, cifra que este año será incrementada gracias al trabajo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Como parte de esta estrategia, se realizó la entrega simbólica de insumos como semilla de sorgo, paquetes para huertos y fertilizantes, apoyos que buscan fortalecer la producción en las comunidades. Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural en Coahuila, Jesús María Montemayor Garza, destacó la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para impulsar el campo, al señalar que se contempla la entrega de 120 toneladas de semilla.

El director de Desarrollo Rural municipal, Diego David Fuentes Aguirre, informó que los apoyos llegarán a más de 106 comunidades rurales, con una política basada en la cercanía con la población. A nombre de los beneficiarios, Mario Castañeda reconoció el respaldo de las autoridades al sector rural, destacando la atención constante a las necesidades del campo. Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca consolidar un modelo de desarrollo que impulse la productividad, fortalezca el tejido social y garantice mejores condiciones de vida para las familias del campo en Saltillo.

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