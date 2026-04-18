Destinarán más de 110 mdp para impulsar comunidades rurales de Saltillo

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Saltillo
/ 18 abril 2026
    Destinarán más de 110 mdp para impulsar comunidades rurales de Saltillo
    El alcalde Javier Díaz González encabezó la entrega de apoyos en el ejido Hedionda Grande. CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Saltillo, en coordinación con el Estado y productores, destinará los recursos para fortalecer la producción agrícola, ganadera y el bienestar social en 106 comunidades rurales

Con una inversión superior a los 110 millones de pesos para este 2026, el Gobierno Municipal de Saltillo reforzará el desarrollo del campo, en coordinación con el Gobierno del Estado y productores rurales, con el objetivo de mejorar la productividad y las condiciones de vida en las comunidades.

Durante la entrega de apoyos en el ejido Hedionda Grande, el alcalde Javier Díaz González destacó que esta inversión permitirá llevar programas productivos, sociales y obras a las 106 comunidades rurales del municipio.

$!La inversión conjunta con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, superará los 110 millones de pesos.
La inversión conjunta con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, superará los 110 millones de pesos. CORTESÍA

“Hoy venimos a refrendar nuestro compromiso para fortalecer el campo con dos vertientes muy claras: la productiva, que impulsa la agricultura y la ganadería, y la social, que mejora las condiciones de vida de las familias”, expresó.

El edil recordó que en 2025 se destinaron más de 100 millones de pesos al sector rural, cifra que este año será incrementada gracias al trabajo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/fortalecen-municipio-de-saltillo-e-infonavit-patrimonio-de-las-familias-OC20110817
$!El secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, destacó la coordinación entre Estado y Municipio para fortalecer el campo con la entrega de insumos y programas productivos.
El secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, destacó la coordinación entre Estado y Municipio para fortalecer el campo con la entrega de insumos y programas productivos. CORTESÍA

Como parte de esta estrategia, se realizó la entrega simbólica de insumos como semilla de sorgo, paquetes para huertos y fertilizantes, apoyos que buscan fortalecer la producción en las comunidades.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural en Coahuila, Jesús María Montemayor Garza, destacó la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para impulsar el campo, al señalar que se contempla la entrega de 120 toneladas de semilla.

$!Más de 106 comunidades rurales serán beneficiadas con programas productivos, sociales y obras en Saltillo.
Más de 106 comunidades rurales serán beneficiadas con programas productivos, sociales y obras en Saltillo. CORTESÍA

El director de Desarrollo Rural municipal, Diego David Fuentes Aguirre, informó que los apoyos llegarán a más de 106 comunidades rurales, con una política basada en la cercanía con la población.

A nombre de los beneficiarios, Mario Castañeda reconoció el respaldo de las autoridades al sector rural, destacando la atención constante a las necesidades del campo.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca consolidar un modelo de desarrollo que impulse la productividad, fortalezca el tejido social y garantice mejores condiciones de vida para las familias del campo en Saltillo.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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