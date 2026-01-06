Arranca en Saltillo programa de rehabilitación de vialidades 2026, en la colonia Evaristo Pérez Arreola

Saltillo
/ 6 enero 2026
    El programa busca mejorar la movilidad urbana y elevar la calidad de vida de la población. FOTO: CORTESÍA

Cuadrillas de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron labores de limpieza y deshierbe en la zona

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acompañado de vecinas y vecinos del sector, puso en marcha el programa de rehabilitación de vialidades 2026 en la colonia Evaristo Pérez Arreola, ubicada al norponiente de la ciudad, como parte de las acciones encaminadas a mejorar la movilidad y la calidad de vida de la población.

Durante el arranque de los trabajos, el edil destacó que en este nuevo año, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se dará continuidad a programas y obras que buscan fortalecer el desarrollo urbano y el bienestar de las familias saltillenses.

“Arrancamos este año 2026 con este programa de rehabilitación de vialidades que tiene como propósito mejorar la movilidad de la población y, por consiguiente, su calidad de vida”, expresó Javier Díaz González.

De manera paralela, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron labores de limpieza y deshierbe en el sector, además de atender diversas peticiones planteadas por las y los habitantes de la colonia.

$!Vecinas y vecinos del sector acompañaron al alcalde durante el inicio de los trabajos
Asimismo, personal de la Dirección de Servicios Públicos y de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudió al lugar para atender necesidades específicas de la colonia Evaristo Pérez Arreola y de sectores aledaños.

El alcalde reiteró que el programa de rehabilitación de vialidades se extenderá a todos los sectores de la ciudad, con el objetivo de contar con calles más seguras, eficientes y dignas para la ciudadanía.

Al concluir la jornada, Javier Díaz González compartió la tradicional Rosca de Reyes con las cuadrillas de trabajadores municipales y con las vecinas y vecinos del sector, a quienes deseó prosperidad y bienestar para este 2026.

Temas


Vialidad
colonias

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

