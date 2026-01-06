Arranca en Saltillo programa de rehabilitación de vialidades 2026, en la colonia Evaristo Pérez Arreola

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acompañado de vecinas y vecinos del sector, puso en marcha el programa de rehabilitación de vialidades 2026 en la colonia Evaristo Pérez Arreola, ubicada al norponiente de la ciudad, como parte de las acciones encaminadas a mejorar la movilidad y la calidad de vida de la población.

Durante el arranque de los trabajos, el edil destacó que en este nuevo año, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se dará continuidad a programas y obras que buscan fortalecer el desarrollo urbano y el bienestar de las familias saltillenses.

TE PUEDE INTERESAR: Unidad móvil del DIF Saltillo llevó salud gratuita a casi 7 mil personas durante 2025

“Arrancamos este año 2026 con este programa de rehabilitación de vialidades que tiene como propósito mejorar la movilidad de la población y, por consiguiente, su calidad de vida”, expresó Javier Díaz González.

De manera paralela, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron labores de limpieza y deshierbe en el sector, además de atender diversas peticiones planteadas por las y los habitantes de la colonia.