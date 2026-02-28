Arranca formación de jóvenes del Servicio Militar Nacional en Saltillo

Saltillo
/ 28 febrero 2026
    Arranca formación de jóvenes del Servicio Militar Nacional en Saltillo
    En 2026 el Servicio Militar Nacional operará con dos escalones de formación. CORTESÍA

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de coordinación en materia de seguridad

En representación del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro, asistió a la Ceremonia de Apertura del Primer Escalón 2026 del Servicio Militar Nacional, correspondiente a la clase 2007 y remisos, donde reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de mantener el trabajo coordinado en materia de seguridad.

Durante su intervención, Saracho Navarro destacó que Saltillo se mantiene como la capital más segura del país y una de las ciudades con menores índices de inseguridad, resultado —en parte— de la colaboración permanente con el Ejército Mexicano.

“A ustedes, jóvenes del Servicio Militar Nacional, les reconozco su valor cívico, su compromiso y su voluntad de contribuir y de trabajar en equipo por amor a México”, expresó.

Por su parte, el general brigadier de Estado Mayor Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar, señaló que esta ceremonia marca el inicio de una etapa fundamental de capacitación y formación para los conscriptos.

Indicó que este proceso se distingue por la disciplina y el compromiso de los jóvenes con el país, además de fortalecer su identidad nacional.

Durante ceremonia destaca Municipio la colaboración con el Ejército Mexicano como clave en la seguridad local.
Durante ceremonia destaca Municipio la colaboración con el Ejército Mexicano como clave en la seguridad local. CORTESÍA

Asimismo, informó que en 2026 el Servicio Militar Nacional incorporará una nueva modalidad, al contemplar dos escalones de formación, integrados por 650 jóvenes cada uno.

De acuerdo con autoridades militares, el primer escalón se desarrollará del 14 de febrero al 9 de mayo, mientras que el segundo tendrá lugar del 1 de agosto al 24 de octubre.

En la ceremonia también estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública del Estado, Hugo Gutiérrez Rodríguez; el delegado en la región sureste de la Fiscalía General del Estado, Julio César Loera Ruiz; la directora del Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, Deyanira Nájera Muñoz; el director de la Junta Municipal de Reclutamiento, Claudio Ollervides Esqueda; el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos; así como el coronel de infantería Luis Adolfo Márquez Tello, comandante del 69 Batallón de Infantería.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

