Arranca formación de jóvenes del Servicio Militar Nacional en Saltillo

En representación del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro, asistió a la Ceremonia de Apertura del Primer Escalón 2026 del Servicio Militar Nacional, correspondiente a la clase 2007 y remisos, donde reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de mantener el trabajo coordinado en materia de seguridad.

Durante su intervención, Saracho Navarro destacó que Saltillo se mantiene como la capital más segura del país y una de las ciudades con menores índices de inseguridad, resultado —en parte— de la colaboración permanente con el Ejército Mexicano.

“A ustedes, jóvenes del Servicio Militar Nacional, les reconozco su valor cívico, su compromiso y su voluntad de contribuir y de trabajar en equipo por amor a México”, expresó.

Por su parte, el general brigadier de Estado Mayor Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar, señaló que esta ceremonia marca el inicio de una etapa fundamental de capacitación y formación para los conscriptos.

Indicó que este proceso se distingue por la disciplina y el compromiso de los jóvenes con el país, además de fortalecer su identidad nacional.