Arranca InnovaTecNM en el Campus Saltillo, semillero de innovación

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Arranca InnovaTecNM en el Campus Saltillo, semillero de innovación
    Los mejores equipos representarán al campus en las etapas regional y nacional del certamen. CORTESÍA

Más de 40 iniciativas compiten en robótica, emprendimiento, software y soluciones con impacto social

Con la participación de más de 220 estudiantes, asesores y jueces, el Tecnológico Nacional de México Campus Saltillo puso en marcha la etapa local de la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación “InnovaTecNM 2026”, encuentro académico que reúne proyectos orientados a resolver problemáticas reales mediante creatividad, ciencia y tecnología.

Durante el certamen se presentan más de 40 propuestas distribuidas en categorías como Certamen de Proyectos, HackaTec, Innobótica, Cortometraje-InnovAcción y Retos Transformacionales, con participación de equipos enfocados en sectores estratégicos como agroindustria, electromovilidad, sostenibilidad ambiental, salud humana, industria eléctrica-electrónica y bienes de consumo final.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/dif-saltillo-fortalece-proyecto-teacompano-con-amor-con-capacitacion-en-centros-especializados-de-jalisco-AK20803355

Uno de los apartados que debutó este año fue Innobótica, donde por primera vez compiten equipos en las modalidades Robot Minisumo y Robot Seguidor de Línea, fortaleciendo el componente de automatización y diseño tecnológico dentro del evento.

En el caso del HackaTec 2026, programado para este viernes, participarán 12 equipos en lo que representa la edición con mayor convocatoria para el TecNM-Saltillo en los últimos años.

$!Más de 220 participantes forman parte de la etapa local de InnovaTecNM 2026 en el TecNM-Saltillo.
Más de 220 participantes forman parte de la etapa local de InnovaTecNM 2026 en el TecNM-Saltillo. CORTESÍA

Las y los participantes enfrentarán un reto intensivo de 18 horas en coordinación con las empresas All Software, Hexaware y Rosell, las cuales plantearán problemáticas vinculadas con ecosistemas de desarrollo, tecnologías emergentes, gestión pública, software inteligente y entretenimiento digital.

Además, esta edición incorpora por primera ocasión la categoría HackaHer, diseñada exclusivamente para impulsar la participación de mujeres en áreas tecnológicas y de innovación.

El acto inaugural fue encabezado por Ricardo Martínez Alvarado, en representación de la directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, quien destacó que este tipo de competencias fortalecen el trabajo colaborativo, el emprendimiento y la capacidad de las y los estudiantes para desarrollar soluciones aplicables al entorno productivo y social.

Durante su intervención, Martínez Alvarado recordó que el campus obtuvo el tercer lugar nacional en la categoría de cortometraje durante la edición anterior, resultado que refleja el crecimiento del talento universitario en competencias de alcance nacional.

$!Estudiantes compiten con proyectos de innovación tecnológica, robótica, emprendimiento y software inteligente.
Estudiantes compiten con proyectos de innovación tecnológica, robótica, emprendimiento y software inteligente. CORTESÍA

Por su parte, Manuel Flores Revuelta reconoció la trayectoria del TecNM-Saltillo como formador de ingenieras e ingenieros altamente competitivos, además de subrayar que las inversiones industriales recientes en Coahuila abren nuevas oportunidades para el desarrollo tecnológico y económico de la entidad.

Los mejores 12 proyectos de esta etapa avanzarán al regional que se celebrará del 21 al 25 de septiembre en el Tecnológico Nacional de México Campus Matamoros, mientras que la fase nacional se desarrollará en diciembre en el Tecnológico Nacional de México Campus Puebla.

$!Arranca InnovaTecNM en el Campus Saltillo, semillero de innovación

Las autoridades organizadoras señalaron que todos los proyectos deberán sustentarse con datos actuales y cumplir criterios de inclusión, sostenibilidad, impacto social y aplicación de tecnologías emergentes, además de fomentar entre las y los estudiantes la cultura del registro de propiedad intelectual.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Competencias
Exposiciones
Innovación Tecnológica

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Tec De Saltillo

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Chevrolet Aveo y Groove: el segundo auto más vendido y la SUV más cotizada, así son los vehículos que llegan a GM en Coahuila

Chevrolet Aveo y Groove: el segundo auto más vendido y la SUV más cotizada, así son los vehículos que llegan a Coahuila
Ensayo judicial

Ensayo judicial
true

Rocha Moya, ejemplo vivo de la impunidad en la nefasta 4T
El alto nivel de empleo formal refleja el dinamismo económico de la ciudad.

Fortalecen empleo formal y expansión industrial a Ramos Arizpe
El Aveo es el modelo que más importa General Motors desde Asia al ser uno de los consentidos del mercado mexicano.

Lideran Aveo y Groove importaciones de GM desde Asia para México
La cartelera del FutFest contempla presentaciones musicales de agrupaciones reconocidas y espectáculos homenaje a artistas del regional mexicano y la música popular.

Saltillo vivirá la fiebre mundialista con más de 120 actividades en el FutFest 2026
Dinos de Saltillo permanece en la pelea por los playoffs a una semana del cierre de temporada regular.

Chihuahua albergará el Tazón México IX; así marcha Dinos rumbo a playoffs
El sector de la construcción residencial en EU, que depende en gran medida de la mano de obra migrante, ha comenzado a desacelerarse debido a la escasez de trabajadores especializados tras la intensificación de las deportaciones.

Las deportaciones de Trump están costando empleos a los estadounidenses, según un estudio