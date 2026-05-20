$!Arranca InnovaTecNM en el Campus Saltillo, semillero de innovación

Con la participación de más de 220 estudiantes, asesores y jueces, el Tecnológico Nacional de México Campus Saltillo puso en marcha la etapa local de la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación “InnovaTecNM 2026”, encuentro académico que reúne proyectos orientados a resolver problemáticas reales mediante creatividad, ciencia y tecnología. Durante el certamen se presentan más de 40 propuestas distribuidas en categorías como Certamen de Proyectos, HackaTec, Innobótica, Cortometraje-InnovAcción y Retos Transformacionales, con participación de equipos enfocados en sectores estratégicos como agroindustria, electromovilidad, sostenibilidad ambiental, salud humana, industria eléctrica-electrónica y bienes de consumo final.

Uno de los apartados que debutó este año fue Innobótica, donde por primera vez compiten equipos en las modalidades Robot Minisumo y Robot Seguidor de Línea, fortaleciendo el componente de automatización y diseño tecnológico dentro del evento. En el caso del HackaTec 2026, programado para este viernes, participarán 12 equipos en lo que representa la edición con mayor convocatoria para el TecNM-Saltillo en los últimos años.

Las y los participantes enfrentarán un reto intensivo de 18 horas en coordinación con las empresas All Software, Hexaware y Rosell, las cuales plantearán problemáticas vinculadas con ecosistemas de desarrollo, tecnologías emergentes, gestión pública, software inteligente y entretenimiento digital. Además, esta edición incorpora por primera ocasión la categoría HackaHer, diseñada exclusivamente para impulsar la participación de mujeres en áreas tecnológicas y de innovación. El acto inaugural fue encabezado por Ricardo Martínez Alvarado, en representación de la directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, quien destacó que este tipo de competencias fortalecen el trabajo colaborativo, el emprendimiento y la capacidad de las y los estudiantes para desarrollar soluciones aplicables al entorno productivo y social. Durante su intervención, Martínez Alvarado recordó que el campus obtuvo el tercer lugar nacional en la categoría de cortometraje durante la edición anterior, resultado que refleja el crecimiento del talento universitario en competencias de alcance nacional.

Por su parte, Manuel Flores Revuelta reconoció la trayectoria del TecNM-Saltillo como formador de ingenieras e ingenieros altamente competitivos, además de subrayar que las inversiones industriales recientes en Coahuila abren nuevas oportunidades para el desarrollo tecnológico y económico de la entidad. Los mejores 12 proyectos de esta etapa avanzarán al regional que se celebrará del 21 al 25 de septiembre en el Tecnológico Nacional de México Campus Matamoros, mientras que la fase nacional se desarrollará en diciembre en el Tecnológico Nacional de México Campus Puebla.

Las autoridades organizadoras señalaron que todos los proyectos deberán sustentarse con datos actuales y cumplir criterios de inclusión, sostenibilidad, impacto social y aplicación de tecnologías emergentes, además de fomentar entre las y los estudiantes la cultura del registro de propiedad intelectual.

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