DIF Saltillo fortalece proyecto ‘TEAcompaño Con Amor’ con capacitación en centros especializados de Jalisco
Luly López visitó los Centros Municipales de Autismo de Zapopan para conocer modelos de diagnóstico, atención y acompañamiento familiar que serán implementados en Saltillo
Con el propósito de fortalecer la atención integral a niñas, niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, realizó una visita de trabajo a los Centros Municipales de Autismo de Zapopan, Jalisco, considerados pioneros a nivel nacional en este tipo de atención especializada.
Durante el recorrido, la titular del organismo asistencial sostuvo encuentros con personal médico, terapéutico y administrativo de los centros operados por el DIF Zapopan, encabezado por su presidenta honoraria, Michelle Greicha Frangie, quien dio la bienvenida a la delegación saltillense.
La visita tuvo como finalidad conocer de primera mano los procesos de evaluación, diagnóstico temprano y los esquemas terapéuticos que actualmente se aplican en Zapopan, con la intención de adaptar las mejores prácticas al Centro Municipal de Autismo de Saltillo “TEAcompaño Con Amor”.
Luly López destacó que este intercambio permitirá fortalecer la atención que se brinda en la capital coahuilense, mediante estrategias especializadas enfocadas no solo en las terapias, sino también en el acompañamiento familiar y la detección oportuna del trastorno.
“Buscamos aprender de los modelos más exitosos del país para replicar herramientas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de nuestras niñas, niños y adolescentes con autismo”, expresó.
El modelo implementado por el DIF Zapopan es reconocido a nivel nacional por integrar un sistema completo de atención, que contempla desde la identificación inicial de señales del espectro autista hasta el diagnóstico médico definitivo, el seguimiento terapéutico y el apoyo continuo a las familias.
Además de recorrer las instalaciones, el equipo del DIF Saltillo recibió capacitación técnica por parte de especialistas y personal operativo de los centros, quienes compartieron experiencias relacionadas con protocolos de atención, intervención multidisciplinaria y estrategias de inclusión.
En la reunión también participaron Karla Guillermina Segura Juárez, directora general del DIF Zapopan; Carlos Núñez, responsable del Centro de Autismo; así como integrantes del personal técnico y operativo.
Por parte del DIF Saltillo acudieron Alfonso Figueroa Vicuña, director general del organismo; Gloria Flores, directora de Salud; Adriana Soto, coordinadora médica; Mariana Zamora, coordinadora de Psicología; y Dennise Obando, aliada estratégica del programa “TEAcompaño Con Amor”.
Con este acercamiento, el DIF Saltillo busca consolidar un modelo de atención más integral y especializado para las personas con autismo en la región, reforzando además la capacitación del personal y la atención temprana como herramientas clave para el desarrollo de los pacientes.